Vandali ambientalisti imbrattano il quadro di Van Gogh con la zuppa

Una coppia di militanti ecologisti, impegnati nella campagna di protesta anti-petrolio 'Just Stop Oil', ha sfregiato un famoso quadro di Vincent Van Gogh che si trovava esposto alla National Gallery di Londra. I due attivisti hanno lanciato del liquido, secondo quanto reso noto fino a questo momento si sarebbe trattato di una zuppa commestibile, sulla famosissima opera del pittore olandese, ‘I Girasoli’, che ha un valore stimato di oltre 80 milioni di euro. A riportare la notizia sono stati per primi i media britannici, che hanno subito diffuso un video del vero e proprio raid.

La campagna 'Just Stop Oil' è stata lanciata contro i passi indietro che la politica inglese avrebbe fatto riguardo l’emergenza climatica. La colpa, secondo i vandali attivisti, sarebbe imputabile al governo di Liz Truss. Da diversi giorni sono infatti in atto nel Regno Unito delle azioni mordi e fuggi da parte di drappelli di attivisti radicali contro luoghi e trasporti pubblici.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

Il blitz

Come si può vedere nelle immagini del video, che ha in pochi minuti fatto il giro del web, il blitz alla National Gallery è stato fatto da due giovanissime militanti in azione: entrambe sono entrate all’interno del museo con indosso delle t-shirt bianche con la scritta 'Just Stop Oil', ovvero ‘Fermiamo il petrolio adesso’, e, una volta che si sono trovate di fronte all’opera di Van Gogh, hanno lanciato sul quadro il contenuto che si trovava in due lattine di zuppa di pomodoro o di legumi. Poco dopo, le ragazze si sono incollate al muro, ciascuna con una mano, sotto l'opera imbrattata pochi secondi prima. Soddisfatte, hanno iniziato a sorridere davanti ai vari telefonini che stavano riprendendo la scena, sempre mostrando orgogliose, sorreggendole con la mano libera, le confezioni di minestra aperte e ormai vuote.

Il quadro imbrattato

I Girasoli della National Gallery sono una delle cinque versioni dello stesso tema che sono state dipinte dal grande artista olandese. La tela londinese in questione avrebbe un valore stimato di oltre 84 milioni di euro. Anche il movimento di ecologisti ha diffuso le immagini sui social. Gli attivisti stanno chiedendo a gran voce, e con atti vandalici come questo, di fermare immediatamente tutti i progetti di estrazione del gas e del petrolio. Just Stop Oil è un gruppo di campagna per il clima nel Regno Unito che utilizza la resistenza civile con l'obiettivo di garantire che il governo del Regno Unito si impegni a fermare le nuove licenze e la produzione di combustibili fossili.