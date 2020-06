No, la storia dell'elefante non è andata come hanno raccontato

Ha fatto commuovere il mondo la storia dell'elefante incinta morto in un fiume nel Kerala, nel Sud dell'India, dopo aver ingerito un ananas imbottito di petardi che gli è esploso in bocca, condannandolo a morire di fame, insieme al cucciolo che portava in grembo. Ebbene, questa storia, così com'è stata raccontata in un primo momento, potrebbe essere una fake news.

Stando a quanto fatto notare da Bufale.net, un portale di fact checking, emergono delle discrepanze tra la narrazione offerta dai media di tutto il monto e il possibile, reale svolgimento dei fatti. Come ha riferito il sito indiano The Quin, la divisione forestale di Mannarkkad ha spiegato che, ad oggi, non vi è alcuna conferma che l'animale abbia consumato un ananas.

La gente locale, infatti, non avrebbe potuto dare da mangiare un frutto carico di petardi a un elefante selvatico all'interno della foresta. Sarebbe stato semplicemente molto pericoloso. L'ipotesi non è tuttavia da escludere a priori, visto che gli autori del gesto potrebbero essere stati alcuni allevatori che vivono ai margini della medesima foresta dove è avvenuto il fatto. In ogni caso, fare del male a qualsiasi animale, per qualsiasi motivo, è fortemente condannato.

Indagini in corso

Per fare chiarezza, le autorità del Kerala hanno nominato tre squadre per portare avanti le indagini. Anche la polizia sta attualmente indagando sulla questione.

Il sito Dna India afferma inoltre che nel rapporto post-mortem dell'elefante non sarebbero state trovate prove che all'animale sarebbe stato dato da mangiare un ananas pieno di petardi. La bestiola ha sì avuto un problema alla bocca ma, al momento, mancano le prove per confermare come e quando è avvenuto l'incidente.

Il documento citato riporta che l'elefante ha subito lesioni alla bocca e non è stato in grado di mangiare per giorni, ha detto Surendrakumar, capo guardiano della fauna selvatica del Kerala. " Non ci sono ancora prove del fatto che qualcuno abbia dato deliberatamente un ananas carico di petardi all'elefante, ma stiamo indagando ", ha spiegato.

Un uomo, però, è già stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento nell'uccisione e altri sono stati interrogati, ha annunciato il ministro della Foresta, K Raju.

L'elefante, trovato ferito lo scorso 25 maggio, due giorni prima della morte, si era allontanato in un villaggio nel distretto di Palakkad il mese scorso da un parco nazionale adiacente. Bisogna infine ricordare che gli esplosivi mescolati con alcune sostanze commestibili vengono spesso usato dagli abitanti della zona per proteggere le loro colture da cinghiali e altri animali.