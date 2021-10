La regina Elisabetta annulla tutti gli impegni per problemi di salute

La regina Elisabetta II ha cancellato un viaggio in programma in Irlanda del Nord. Buckingham Palace riferisce che la monarca inglese ha accettato, anche se con riluttanza, una raccomandazione medica di riposare per pochi giorni. Non sono noti i motivi di queste raccomandazioni da parte dello staff sanitario di corte. Da Palazzo non sono stati forniti dettagli sulla decisione, ma per rassicurare i sudditi sulle condizioni di salute della Regina, è stato aggiunto che la monarca è " di buon umore ed è delusa dal fatto che non potrà visitare l'Irlanda del Nord, dove aveva in programma una serie di impegni oggi e domani ".

Nella nota di Buckingham Palace si precisa anche che Elisabetta II " manda i più calorosi auguri al popolo dell'Irlanda del Nord e non vede l'ora di effettuare una visita in futuro ". Il viaggio della regina era particolarmente atteso, in quanto avrebbe dovuto partecipare a una funzione religiosa in occasione del centenario dell'Irlanda del Nord. Benché non siano stati rivelati i motivi dello stop alla regina, un campanello d'allarme era suonato nei giorni scorsi, quando Elisabetta II è stata vista camminare con un bastone durante un evento pubblico che si è svolto all'abbazia di Westminster, in occasione del centenario della Royal British Legion. Solo un'altra volta era stata immortalata con un supporto per il cammino. Era il 2003 ma in quell'occasione Elisabetta II era reduce da un intervento al ginocchio.

La regina d'Inghilterra, che ha compiuto 95 anni lo scorso aprile, nel 2022 celebrerà il suo 70esimo anno sul trono del Regno Unito. Una ricorrenza straordinaria, che la rende la sovrana più longeva della storia britannica. Nonostante l'età avanzata, Elisabetta II continua a svolgere i suoi impegni con la massima dedizione al ruolo istituzionale che ricopre. Ieri, per esempio, ha tenuto due audizioni in videoconferenza dalla sua residenza nel castello di Windsor, una con l'ambasciatore giapponese nel Regno Unito, Hajime Hayashi, e una con quello dell'Unione Europea, Joao Vale de Almeida.

Inoltre, con grande sorpresa, nelle scorse ore si è saputo che ha rinunciato al premio in onore dell'"Anziana dell'anno" sostenendo che si sente giovane. Cortese ma decisa, la regina ha fatto scrivere una lettera alla rivista The Oldie, un magazine destinato agli anziani, che da 29 anni assegna il titolo ad anziani che abbiano un particolare ruolo nella società. " Sua Maestà crede che uno abbia gli anni che si sente e, in quanto tale, la regina non ritiene di rispondere ai criteri pertinenti per accettarlo. Si augura dunque che voi troviate un destinatario più adatto ", si legge nella lettera inviata alla rivista.

Il 2021 non è stato un anno particolarmente felice per Elisabetta II, che reduce dalla Megxit che ha portato in America il suo nipote prediletto Harry e sua moglie, ha dovuto fare i conti anche con la scomparsa dell'amato marito Filippo. La morte del principe di Edimburgo ha segnato nel profondo la regina, che nonostante questo dopo poche settimane ha ripreso a ottemperare ai suoi impegni di corte.