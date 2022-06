Ex nazista di 101 anni condannato alla prigione

Josef Schuetz, 101 anni, ex membro delle Ss in servizio presso il lager nazista di Sachsenhausen (Berlino) ed ex guardiano di un campo di concentramento, è stato condannato a 5 anni di reclusione. Si tratta della persona più anziana finora accusata di complicità in crimini di guerra durante l'Olocausto. L'uomo, imputato per i fatti avvenuti durante la prima metà del secolo scorso, si è professato innocente. " Non ho fatto nulla ", ha dichiarato dopo la lettura della sentenza sostenendo di non essere a conoscenza del terribile martirio a cui furono sottoposte migliaia di persone.

Le accuse

All'epoca dei fatti 21enne, Josef Schuetz è stato condannato per il coinvolgimento nell'omicidio di 3.518 prigionieri nel campo di Sachsenhausen a Oranienburg, a nord di Berlino, tra il 1942 e il 1945. Lo scorso ottobre era stato accusato dai giudici del tribunale di Brandeburg/Havel di aver partecipato " consapevolmente e volontariamente " al genocidio nazista. Più di 200.000 persone tra cui ebrei, rom, oppositori del regime e gay furono detenute nel campo di Sachsenhausen tra il 1936 e il 1945. Come ricorda l'agenzia stampa Ansa, decine di migliaia di detenuti morirono per lavori forzati, omicidi, esperimenti medici, fame o malattie prima che il campo fosse liberato dai sovietici, secondo il Sachsenhausen Memorial and Museum. Schuetz era accusato anche di favoreggiamento della " esecuzione per fucilazione di prigionieri di guerra sovietici nel 1942 " e l'omicidio di prigionieri " usando il gas velenoso Zyklon B ".

La difesa