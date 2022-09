Il grazie alla madre, Harry e Meghan, l'amore per Camilla: il discorso di Carlo III

Puntuale, alle 18 ore locali, re Carlo III si è presentato ai sudditi con il suo primo discorso ufficiale da monarca. Al suo fianco, una foto della regina Elisabetta in uno dei suoi taillier pastello appoggiata alla scrivania, la stessa dalla quale sua madre ha parlato al Paese fino a pochi mesi fa. " Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore ", ha esordito il figlio di Elisabetta II nel suo discorso. Abito nero d'ordinanza e pochette nel taschino della giacca, re Carlo III ha sottolineato che Elisabetta II è stata " fonte di ispirazione ed esempio " e " tutti noi le dobbiamo moltissimo ".

Il nuovo monarca ha insistito sul fatto che " abbiamo nei suoi confronti un grande debito, per l'esempio che è stata per tutti noi. Tutti noi siamo addolorati per la scomparsa della regina ". La sovrana che ha tenuto le redini del regno per 70 anni, a detta del figlio " ha compiuto sacrifici e la sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nei momenti di gioia e tristezza ". La sua morte ha lasciato in tutti " un senso di perdita enorme " e ora che le istituzioni dello Stato sono mutate, ma nonostante cambiamenti e sfide la nostra nazione ha continuato a prosperare e fiorire, " i nostri valori devono restare saldi e costanti ".

Quello di Carlo III è apparso come un vero e proprio giuramento alla nazione: " Nella devozione della Regina, anch'io ora mi impegno solennemente, per tutto il tempo che Dio mi concederà, a sostenere i principi costituzionali che sono al centro della nostra nazione. "Ovunque viviate nel Regno Unito o nei territori di tutto il mondo e qualunque sia il vostro background e le vostre convinzioni, cercherò di servirvi con lealtà, rispetto e amore, come ho fatto per tutta la mia vita ". Nel suo discoso alla nazione, re Carlo III ha presentato ufficialmente sua moglie come regina consorte: " È un momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull'amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo ".

Allo stesso tempo, ha ufficializzato il passaggio di titoli al suo figlio e a sua moglie: " William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia, e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni ". Il re si è detto certo che William e la moglie Kate, ora principe e principessa di Galles, " continueranno a essere di ispirazione ". Non inaspettatamente, re Carlo III ha speso anche parole per Harry e sua moglie: " Esprimo il mio amore per il principe Harry e Meghan, mentre continuano a costruire le loro vite all'estero ". Grande assente nel suo discorso la principessa Diana, una scelta di stile per non offuscare l0immagine della nuova regina consorte, sua moglie da 17 anni.

Il principe Carlo è, de facto, diventato re Carlo III nel momento della morte di sua madre. E anche se ancora non è avvenuta la proclamazione ufficiale, il figlio di Elisabetta II deve già comportarsi come tale e assumersi le responsabilità del regnante. Quest'oggi alle 19 (ora italiana) è chiamato al suo primo discorso come sovrano e per questo motivo, poche ore dopo la scomparsa di sua madre, ha lasciato il castello di Balmoral per tornare a Londra. Carlo III si è presentato davanti a Buckingham Palace a bordo della Bentley ufficiale insieme a sua moglie Camilla, che diventerà regina consorte, applaudito dalla folla che da ieri pomeriggio è assiepata davanti al palazzo simbolo della monarchia inglese.

C'è stato un momento di esitazione per il re davanti a Buckingham Palace. Dopo aver camminato insieme a Camilla davanti alle centinaia di mazzi di fiori lasciati dai sudditi lungo i cancelli del Palazzo, Carlo ha avuto un attimo di esitazione su come proseguire. Lo staff è prontamente intervenuto per indicato l'ingresso principale da cui entrare per la prima volta a Buckingham Palace dalla morte della regina Elisabetta II. Il nuovo re ha sfilato davanti ai sudditi in qualità di monarca ma anche di figlio, che accoglieva l'affetto dei sudditi di sua madre, che ora saranno i suoi. È stato un abbraccio caloroso quello degli inglesi a re Carlo III, che è stato accolto da alcune persone che hanno intonato l'inno God save the King, tornato alla sua formula originale dopo 70 anni in cui è stato God save the Queen.