La folle sfida: baciare appassionatamente il proprio padre per 600 euro

Una ragazza di 26 anni, Stacy, ha baciato appassionatamente il proprio padre, il 49enne Nick, in diretta radiofonica al prezzo di 1000 dollari, circa 600 euro. Il fatto è avvenuto in Australia, all’interno del programma “Kyle and Jackie O Show”. Si tratta di una sfida, o scommessa, chiamata Boyfriend or Daddy.

La folle sfida

Durante la diretta entrano in studio un uomo e una donna e i conduttori, Kyle Sandilands and Jackie ‘O’ Henderson, devono indovinare se si tratta di padre e figlia oppure no. Se i due protagonisti riescono a ingannare i padroni di casa, finiscono nelle loro tasche 1000 dollari australiani. Solitamente i conduttori indovinano. Ma in questo caso la coppia è stata particolarmente affiatata e brava a prendere per il naso i giudici. Tra i due vi è infatti stato un bacio appassionato, degno di due focosi amanti. Peccato però si trattasse invece di padre e figlia.

La giovane ha anche ammesso davanti ai microfoni: “non significa nulla, mio padre di tanto in tanto mi bacia sulle labbra” , creando scompiglio tra gli ascoltatori e gli stessi conduttori. Questi hanno anche iniziato a fare domande esplicite, anche sulle loro abitudini sessuali, per cercare di capire meglio il rapporto tra i due e svelare se si trattasse di genitore e figlia oppure no. La coppia non si è però lasciata intimidire e ha risposto sicura, dimostrando a tutti una forte intesa. Tanto da lasciare tutti di stucco quando ha svelato la parentela.

Il bacio e le domande intime

Kyle e Jackie hanno poi spiegato che solitamente non risulta difficile indovinare la relazione tra i concorrenti, in base al loro linguaggio del corpo e alla loro reazione a domande di natura sessuale. Questo però non è avvenuto con Stacy e Nick, che si sono dimostrati particolarmente difficili da interpretare. Secondo quanto raccontato, i due si sarebbero tenuti la mano anche nella stanza verde e si sono poi dati un caloroso bacio una volta entrati in studio. Alla domanda su quale fosse la loro posizione sessuale preferita, Stacy ha anche dichiarato: "Sto sempre sopra, sono un po’ più piccola rispetto a lui, quindi non mi piace essere soffocata". Nick ha risposto che "gli piace sotto, assolutamente".

Non sono mancate domande anche sul sesso orale e le risposte date hanno impensierito la conduttrice che ha rivelato che sarebbe stato molto strano se alla fine fosse stato davvero il padre. Al termine di varie domande era stato chiesto alla coppia di fugare ogni dubbio baciandosi. E loro lo hanno fatto, senza problemi. Solo dopo la ragazza ha pensato al suo fidanzato a casa.