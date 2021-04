Le fondatrici di Black Lives Matter si comprano le ville

Sono convintamente marxiste ma amano il lusso e il denaro. È il caso delle co-fondatrici di Black Lives Matter, Patrisse Khan-Cullors e sua moglie, Janaya Khan. Come riporta un’inchiesta del New York Post, le due attiviste che si dichiarano marxiste convinte e " combattenti per la libertà ", hanno acquistato una lussuosa villa con tre bagni e una dependance per gli ospiti nel quartiere di Topanga Canyon, nella parte occidentale della Contea di Los Angeles. La proprietà di 2.370 metri quadrati presenta " alti soffitti, lucernari e molte finestre " con vista sul canyon. La fattoria di Topanga Canyon, che comprende due case su un quarto di acro, è solo una delle tre case che Khan-Cullors possiede nell'area di Los Angeles, secondo i registri pubblici. Costo: 1,4 milioni di dollari. Mica male per una marxista che dice di combattere per gli oppressi e le ingiustizie sociali.

I malumori nel movimento di Black Lives Matter

E, infatti, alcuni compagni di lotta delle due attiviste di Black Lives Matter chiedono un chiarimento. Hawk Newsome, il capo di Black Lives Matter Greater New York City, ha invocato " un'indagine indipendente " chiedendo come la rete internazionale di Blm spenda i propri soldi. " Se vai in giro a definirti socialista, devi far sapere quanti dei tuoi soldi personali andranno a cause caritatevoli ", ha detto. "È davvero triste perché fa dubitare della validità del movimento e trascura il fatto che sono le persone che portano in alto questo movimento ." L'anno scorso, scrive sempre il New York Post, Khan-Cullors e la coniuge Janaya Khan si sono avventurate in Georgia per acquisire una quarta casa - un "ranch personalizzato" su 3,2 acri rurali a Conyers, caratterizzato da un hangar privato per aerei con un monolocale sopra di esso e pista comunitaria "pavimentata in erba" che può ospitare piccoli aeroplani. Chissà cosa direbbe Karl Marx di tutto ciò.

Investmenti a partire dal 2016