La Francia avverte il mondo: testato missile balistico intercontinentale?

All’alba di oggi, il sottomarino strategico a propulsione nucleare Le Téméraire della classe Triomphant, ha lanciato con successo un missile balistico intercontinentale M51 dalla baia di Audierne, Finistère. Il missile a tre stadi a combustibile solido, ha colpito l’area bersaglio designata nel Nord Atlantico. “Il sistema d’armi SNLE (sous-marin nucléaire lanceur, lanciatore sottomarino nucleare) Le Téméraire, accoppiato al missile balistico strategico M51, è stato convalidato in condizioni operative reali”.

I quattro sottomarini della Force océanique stratégique o FOST, con sede a Ile-Longue, sono armati con il missile balistico intercontinentale M51. Quest’ultimo, entrato in servizio nel 2010, rappresenta la spina dorsale del deterrente nucleare francese. Ogni sottomarino classe Triomphant è armato con sedici SLBM, ciascuno dei quali in grado di trasportare fino a dieci testate MIRV da 150 Kilotoni. Parigi non specifica la versione del sistema testato.

L'M51.1 trasportava da quattro a sei testate MIRV TN-75 da 150 Kilotoni sviluppate per il missile M45. Il missile M51.2 imbarca nuove testate (Tête Nucléaire Océanique) MIRV da 100 kilotoni. La nuova versione denominata M51.3, in sviluppo dal 2014, incrementa la portata e le capacità di penetrazione delle MIRV.

La deterrenza francese, concepita esclusivamente per la rappresaglia termonucleare, è strutturata su quattro SNLE: Le Triomphant (S616), Le Téméraire (S617), Le Vigilant (S618) Le Terrible (S619). A copertura di possibili bersagli (circa ottomila km), la FOST mantiene sempre in pattugliamento (da nove a dieci settimane) un sottomarino balistico. La ridondanza francese garantisce sempre un secondo sottomarino in riserva, con ultime due unità restanti in manutenzione ed addestramento.