Franco Federici è il nuovo comandante della missione Kfor

Passaggio di testimone in seno alla missione Nato Kfor in Kosovo: al generale Michele Risi succede il parigrado Franco Federici quale nuovo comandante. A comunicarlo sono stati gli stessi vertici della missione dell'Alleanza Atlantica attiva nei Balcani dal 1999.

“Guardando agli ultimi 12 mesi, ricordo chiaramente le mie parole del 19 novembre 2019 – ha dichiarato il comandante uscente Michele Risi – quando ho accettato l’onore, il privilegio e la responsabilità di diventare il ventiquattresimo Comandante di KFOR”.

“Scelsi come nostro motto ‘Enduring Stability’ - ha proseguito il generale – per sottolineare che il nostro compito nel corso di quella che è la missione più longeva della NATO sarebbe stato quello di resistere a qualunque sfida alla stabilità e alla sicurezza del Kosovo”.

L'ultimo anno della missione è stato caratterizzato dall'emergenza coronavirus. L'epidemia ha colpito anche il Kosovo, le cui istituzioni locali hanno avuto non poche difficoltà nel fronteggiare la situazione da un punto di vista sanitario. Per questo, nel suo discorso in cui ha preso commiato dai 3.500 soldati che compongono la missione, il generale Risi ha voluto ricordare quanto accaduto negli ultimi mesi: “Sin dallo scoppio della pandemia causata dal COVID-19 – si legge nelle parole del comandante uscente – le unità di KFOR hanno continuato ad operare allo scopo di garantire sicurezza e libertà di movimento per tutti i cittadini del Kosovo, adottando tutte le misure preventive raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di proteggere i militari di KFOR e le comunità locale”.

Anche l’Ammiraglio Robert P. Burke, Comandante del NATO Joint Force Command di Napoli, ha voluto salutare e ringraziare Risi per il lavoro svolto, accogliendo al comando della Kfor il generale Federici. Quest'ultimo nelle sue prime parole in veste di comandante, ha tracciato quelli che saranno gli obiettivi futuri della missione: “Avere una visione comune insieme alle altre organizzazioni internazionali e alle istituzioni in Kosovo – si legge in una nota del nuovo generale – sarà essenziale per il successo della missione KFOR. Il nuovo motto della missione sarà infatti ‘As one we progress’”.

La missione Kfor

Attiva dal 12 giugno 1999, la missione è stata resa operativa all'indomani della fine della guerra del Kosovo, culminata con i raid Nato su Belgrado nella primavera di quell'anno. La Kfor è stata istituita per la gestione della situazione nel Kosovo, territorio passato sotto l'amministrazione delle Nazioni Unite dopo gli accordi con il governo di Belgrado. La regione ha poi unilateralmente dichiarato l'indipendenza nel 2008. Oggi la missione della Nato funge da supporto alle istituzioni locali e a garanzia della prevenzione di scontri inter etnici.