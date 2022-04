"Ritardo delle armi? Così date il permesso alla Russia di ucciderci": l'allarme di Kiev

La Russia è arrivata a suo 54esimo giorno di guerra in Ucraina. Sarebbe dovuta essere un'operazione rapida ma la resistenza ucraina ha sconvolto i piani di Mosca, che ha dovuto cambiare vertici militari e riorganizzarsi. Qualcuno sperava in una ritirata ma nelle scorse settimane l'esercito di Putin è semplicemente arrestrato per coordinare al meglio la seconda fase della guerra.

Zelensky esorta le forniture di armi

Volodymyr Zelensky è tornato a invocare a gran voce l'aiuto dei partner europei per tentare di fermare l'avanzata russa, chiedendo più armi per la resistenza: " Ogni ritardo nelle armi, ogni ritardo politico è un permesso per la Russia di togliere la vita agli ucraini. Così la interpreta la Russia. Nella realtà non dovrebbe essere così ". L'appello di Zelensky ha fatto da eco a quello di Alexei Arestovich, consigliere della presidenza ucraina: " Le ultime riserve dell'esercito russo stanno finendo. I difensori ucraini hanno fermato l'attacco degli occupanti. Tuttavia, per passare all'offensiva, abbiamo bisogno di armi ". Poi ha aggiunto: " Se l'Occidente vuole che vinciamo, in modo che Bucha non si ripeta, deve soddisfare le nostre richieste ".

Missili russi su Leopoli

I bombardamenti russi sono ripresi in tutto il Paese e nelle ultime ore è stata colpita anche la ferrovia nei pressi di Leopoli, la principale via d'uscita dal Paese per profughi ma anche uno degli accessi all'Ucraina dei rifornimenti russi. L'offensiva nel Donbass è sempre più forte e i russi hanno iniziato ad attaccare l'acciaieria di Mariupol dove sono asserragliati gli ultimi soldati della resistenza, che hanno rifiutato l'ultimatum alla resa di Vladimir Putin.