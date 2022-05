"Furto di fondi statali". L'ex dell'amante di Putin finisce nei guai

Il nome di Alina Kabaeva è tornato di recente alla ribalta delle cronache perché è stato inserito nella lista delle persone sanzionate nel sesto pacchetto proposto dalla Commissione europea. Lei, ex ginnasta e medaglia d'oro olimpica, è ritenuta l'amante segreta di Vladimir Putin, dal quale avrebbe anche avuto due figli. Allo scoppio della guerra si ipotizzava che potesse trovarsi in Svizzera, tanto che nel Paese elvetico c'era stato qualche mormorio per chiederne l'espulsione, invece pare che non si sia mai mossa dalla Russia, dove di recente è apparsa durante un evento pubblico. Ma se l'Europa vorrebbe puntare la Kabaeva per punire Putin, in Russia a finire nel mirino è l'ex fidanzato della campionessa, accusato di furto e tangenti.

A essersi messo sulle tracce di Shalva Museliana è il servizio di sicurezza personale di Vladimir Putin a seguito dell'accusa partita dal Comitato investigativo russo per " furto di fondi statali " e corruzione. Museliana è un ex capitano della polizia russa ed è finito al centro di un'idagine per l'acquisto di alcune motoslitte e altri veicoli per le truppe artiche insieme ad altri quattro alti funzionari della sicurezza nazionale. Secondo l'accusa, l'acquisto dei mezzi avrebbe fatto seguito a una tangente dei fornitori che sarebbe dovuta essere stata destinata ai porti di Provedeniya, Tiksi, Pevek e Sabetta.