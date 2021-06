La gaffe della regina Elisabetta: "Deve sembrare che ci stiamo divertendo?"

La regina Elisabetta è una donna molto ironica, ma il suo ruolo istituzionale la costringe, troppo spesso, a nascondere la parte più giocosa del suo carattere. Di rado assistiamo alle sue battute, ma quando ciò accade è un evento che merita di essere raccontato.

Foto di rito con battuta

La Cornovaglia è il luogo prescelto per il G7, che quest’anno si svolge dall’11 al 13 giugno. Un evento politico e diplomatico che vede riuniti i Capi di Stato delle nazioni più importanti del mondo. Un’occasione da non perdere per la Gran Bretagna, che può mettersi in mostra e tentare di appianare le divergenze nate con la Brexit. Lo sa bene la regina Elisabetta, vera mattatrice di queste giornate monitorate minuto per minuto dai riflettori del mondo intero.

Uno degli appuntamenti più leggeri del G7, che vediamo sempre durante i telegiornali e su Internet o sui quotidiani, è la foto di rito con tutti i presidenti schierati seri e impettiti verso l’obiettivo. Uno scatto che è destinato a rimanere nel tempo e documenta un momento storico. La foto del G7 2021, però, ce la ricorderemo anche per un altro dettaglio. La battuta con cui la regina Elisabetta ha voluto sottolineare l’istante del flash.