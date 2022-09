Ecco perché Meghan non è andata a Balmoral

Al capezzale della Regina Elisabetta nella tenuta scozzese di Balmoral non è passata inosservata l'assenza di Meghan Markle, moglie del principe Harry. In realtà, anche la moglie di William, Kate, non ha raggiunto famiglia in Scozia a causa del primi giorno di scuola dei tre figli a Windsor. Meghan, però, sulla carta non avrebbe avuto motivazioni particolari che la tenessero lontana dagli ultimi momenti di vita della regina.

Il "giallo" dell'assenza

Secondo i giornali inglesi, in un primo momento sarebbe dovuta partire anche la Markle come aveva affermato il giornalista della Casa Reale, Omid Scobie, sul profilo Twitter. Poco tempo dopo, però, l'aggiornamento: "U na fonte ha condiviso un aggiornamento affermando che solo il principe Harry ha fatto il viaggio fino a Balmoral" . Oltremanica si fanno già le prime ipotesi: cosa è successo? Perché non è andata? Al di là del mero gossip, i motivi probabilmente non salteranno mai fuori per la privacy della famiglia o potrebbe essere data una motivazione "di facciata". Per quanto si conosce fino a oggi, Harry e Meghan erano molto legati alla regina tant'é che hanno chiamato la figlia Lilibet in suo onore.

"Potrebbe non essere ben accolta"

A provare a dare una spiegazione è stato Nicholas Witchell, corrispondente reale della Bbc. " Per essere completamente onesti a tal proposito, Meghan Markle potrebbe non essere calorosamente accolta" , avrebbe dichiarato in diretta il giornalista come riporta The Mirror. Insomma, la duchessa sarebbe stata di troppo in un momento così intimo e delicato come quello della dipartita. Insomma, il cambio di piano potrebbe essere stato causato da questo timore. Rimane, comunque, sempre il perché, cosa avrebbe innescato questo meccanismo. A pesare, forse, su questa scelta potrebbero essere i rapporti non proprio idilliaci con il marito Harry. Quindi, l'ipotesi di una "mancata accoglienza calorosa" avrebbe fatto desistere Meghan dal proposito di partenza preferendo, di certo, le numerose cerimonie pubbliche che la aspettano nei 10 giorni di lutto che culmineranno con i funerali di Stato di Elisabetta II.