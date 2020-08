Giallo a Dresda, muore 37enne italiano arrestato dalla polizia

Un cittadino italiano ha perso la vita in circostanze non chiare, la scorsa notte a Dresda. A riportare la notizia è l'agenzia di stampa Adnkronos. Secondo quando riferito dalla procura, il 37enne si trovava sotto la custodia della polizia locale, per essersi comportato in maniera violenta in un locale della città, il " Beach bar ". Alcuni testimoni presenti hanno affermato che gli agenti sono stati chiamati ad intervenire, in quanto l’uomo lanciava oggetti e bottiglie all’interno del bar in cui si trovava in Leipziger Strasse, nel quartiere di Mickten.

Una volta portato al commissariato, il ragazzo ha perso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale, dove si è spento alcune ore dopo. “Non si è trattato di morte naturale, ed è per questo che stiamo conducendo un’indagine sulla sua morte” , ha riferito il procuratore Lorenz Haase alla Dpa. Nonostante il procuratore abbia fatto sapere che i risultati dell’autopsia saranno resi noti solo martedì, si sospetta che il 37enne possa aver agito sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti.

Le indagini, ha concluso Haase, dovranno stabilire se l’uomo abbia aggredito la polizia o se sia stato vittima di qualche agente, che potrebbe aver avuto comportamenti violenti nei suoi confronti.