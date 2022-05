Dalle dita mozzate agli abusi sessuali: i lati più oscuri (e violenti) del processo Depp-Heard

In questi giorni Johnny Depp e Amber Heard si stanno fronteggiando in tribunale nella contea di Fairfax, in Virginia. Il processo più mediatico degli ultimi anni, iniziato ad aprile, andrà avanti probabilmente per numerose settimane e cercherà di far luce sulla relazione sempre più tossica e morbosa tra i due artisti di Hollywood.

Tutto è dovuto alla causa per diffamazione che Johnny Depp ha mosso contro l'ex moglie Amber Heard, rea di averlo definito un uomo violento e abusivo all'interno di un editoriale pubblicato sul The Washington Post. L'attore, che è stato licenziato dalla saga di Pirati dei Caraibi e da Animali Fantastici - I segreti di Silente, ha chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari e in questi giorni sta cercando di dimostrare in aula di non aver mai toccato Amber Heard e di essere stato invece lui vittima degli scatti d'ira della compagna.

Johnny Depp e Amber Heard: gli antefatti

Johnny Depp e Amber Heard si sono conosciuti sul set del film The rum diary - Cronache di una passione, arrivato al cinema nel 2011. L'anno successivo i due formalizzano la loro relazione e cominciano a uscire insieme: per Johnny Depp significa lasciare la compagna Vanessa Paradis, madre dei suoi due figli. Per due anni, come riporta NBC News, la Heard e Johnny Depp continuano a frequentarsi, finché nel 2014 i due si fidanzano ufficialmente. Le nozze hanno luogo nel 2015: una cerimonia privata con gli amici più stretti a testimoniare.

La relazione tra i due, tuttavia, non naviga verso il proverbiale lieto fine. Nel 2016, infatti, Amber Heard annuncia di voler chiedere il divorzio e, con esso, un ordine restrittivo contro il marito che, secondo NBC News, definisce "verbalmente e fisicamente abusivo". Amber Heard diffonde a mezzo stampa immagini che la ritraggono con alcuni lividi sul viso, causati da un iphone che Johnny Depp le avrebbe lanciato contro nel mezzo di una discussione. Nella stessa dichiarazione Amber Heard spiegò di vivere "con la paura che Johnny torni nella nostra casa senza farsi annunciare per terrorizzarmi, fisicamente ed emotivamente". Quando esplode il caso, i media e gran parte della rete decidono di mettersi dalla parte di Amber Heard: Johnny Depp è in tournée con la sua band, i The Hollywood Vampire, e nel frattempo sta elaborando il lutto per la perdita della madre. Nonostante questo l'attore dichiara più e più volte di non aver mai usato violenza contro la moglie.

Sul finire dell'estate i due trovano finalmente un accordo per il divorzio. La storia sembra finire con l'accordo secondo il quale Johnny Depp deve pagare 7 milioni di dollari ad Amber Heard. Somma che l'attrice dichiara di voler devolvere in beneficenza. La storia sembra finita, ma in realtà si tratta solo della punta dell'iceberg. Nel dicembre del 2018 Amber Heard scrive un editoriale per il The Washington Post in cui si legge: "Due anni fa sono diventata un personaggio pubblico che rappresenta l'abuso domestico [...] Ho avuto la possibilità di vedere, in tempo reale, come le istituzioni proteggono gli uomini accusati di abuso. Immaginate un uomo potente come una nave, come il Titanic. Quella nave è una grande impresa. Quando sbatte contro l'iceberg ci sono moltissime persone a bordo che cercano disperatamente di tappare i buchi. Non perché credono o sono interessati alla nave, ma solo perché il loro stesso destino dipende da quell'impresa." A quel punto Johnny Depp decide di denunciarla per diffamazione e, proprio in questi giorni, si sta dibattendo a riguardo.

Una storia di abusi: la testimonianza della sorella di Johnny Depp

Non è la prima volta che Johnny Depp e Amber Heard si affrontano in una sala di tribunale. I due, infatti, si erano già fronteggiati quando Johnny Depp fece causa, nel Regno Unito, contro il The Sun che, riportando le accuse di Amber Heard, si era macchiato, secondo l'interprete di Jack Sparrow, di diffamazione. In quel caso Johnny Depp era uscito sconfitto dalla querelle legale che aveva dato ragione al The Sun. Questa volta, però, Johnny Depp è più che mai determinato a dimostrare che Amber Heard ha mentito nel ritrarlo come "un picchiatore di moglie" e, per farlo, ha chiamato alla sbarra alcune persone che hanno potuto testimoniare la sua indole tutt'altro che violenta.

Tra le varie testimonianze registrate in Virginia c'è stata Christi Dembrowski, sorella maggiore dell'attore, che ha parlato di come la madre di Johnny Depp, Betty Sue Palmer, fosse violenta e abusiva nei confronti dei figli. Come viene raccontato anche da People, la Dembrowski ha raccontato di come lei e Johnny Depp fossero soliti scappare e nascondersi quando la madre diventava violenta nei confronti del padre, che era solito non reagire. "Ci avrebbe picchiato", ha detto la donna, " Ci avrebbe lanciato contro degli oggetti". Poi ha continuato, raccontando: " Niente di quanto accadeva in casa nostra sembrava giusto. Così, man mano che crescevamo, io e Johnny abbiamo deciso che una volta che ce ne saremmo andati, una volta che avremmo avuto una casa nostra, non avremmo mai permesso che qualcosa di simile accadesse ai nostri figli. Noi saremmo stati differenti."

Quando le è stato chiesto se Depp avesse mai risposto o reagito agli abusi e alle umiliazioni della madre - che aveva per lui nomignoli mortificanti - la Dembrowski ha risposto: "No, mai. Era il genere di bambino che si spaventava facilmente e finiva col mettersi a piangere." Nel corso della stessa testimonianza, la sorella di Johnny Depp ha detto alla giuria che Amber Heard era solita chiamare l'ex marito "vecchio grasso". L'intento sembrava quello di umiliarlo, riportando a galla anche gli abusi della madre. Durante la testimonianza della donna, Johnny Depp si è mostrato apertamente commosso e scosso.

Amber Heard sta mentendo? Il caso Milani

La posizione di Amber Heard nel corso di queste prime settimane di processo - in cui si deve ancora udire la sua testimonianza - è peggiorata a seguito di tre eventi principali. La prima è stata la testimonianza della sua ex assistente che ha confermato quanto aveva già detto in passato: ossia che la Heard era un capo abusivo e che, per tutto il tempo in cui aveva lavorato con lei, non aveva mai visto lividi o segni di violenza sul volto dell'attrice. Il secondo elemento che ha minato la credibilità dell'attrice è stata la condivisione di vecchi file audio in cui Amber Heard non solo ammette di essere vittima di scatti d'ira e di aver colpito ripetutamente il compagno, ma deride la volontà di Johnny Depp di denunciare gli abusi. In quell'audio, infatti, si sente Amber Heard ridere e poi dire: "Va, dì loro 'Io, Johnny Depp, un uomo, sono vittima di violenza'. Vediamo in quanti saranno dalla tua parte". Tuttavia il vero punto debole della strategia di Amber Heard, finora, è stato quello legato alla Milani Cosmetics. Durante l'arringa iniziale, infatti, uno degli avvocati di Amber Heard ha mostrato una palette della casa di cosmetici asserendo che l'attrice aveva usato quello specifico make-up per coprire i segni di violenza dal 2014 al 2016, periodo in cui era al fianco di Johnny Depp. Pochi giorni dopo questa affermazione, però, è stata la Milani stessa a postare un video online in cui dimostra che quella specifica palette non è stata messa sul mercato prima del 2017, dimostrando così il fatto che Amber Heard e/o il suo team legale avrebbero mentito su quel particolare dettaglio. D'altra parte Johnny Depp aveva già accusato Amber Heard di aver mentito e falsificato le prove, al punto da usare dello smalto rosso al posto del sangue.

Infine la credibilità dell'attrice è stata messa sotto accusa anche quando il team legale di Johnny Depp, secondo Rolling Stones, ha dimostrato che la Heard non aveva devoluto in beneficenza i sette milioni di dollari che aveva annunciato di aver donato al Children's Hospital di Los Angeles e al American Civil Liberties Union

"Come pensa abbia avuto il ruolo di Aquaman?"

Molte sono state le accuse mosse da Amber Heard contro Johnny Depp: oltre alla violenza fisica e verbale, secondo Rolling Stones Amber Heard avrebbe accusato l'ex marito di violenza sessuale. L'accusa è stata mossa nell'arringa iniziale dell'avvocato dell'attrice: secondo quanto riportato, Depp era ubriaco e completamente fuori controllo quando ha attaccato Amber Heard, cercando di forzarla ad avere un rapporto sessuale, quando il loro matrimonio era già a un passo dalla fine. A quel punto l'avvocato di Johnny Depp si è chiesto come mai questa accusa non sia mai stata resa pubblica prima e secondo lui "quando Amber Heard ha compreso la gravità di quanto aveva affermato è andata nel panico e ha cominciato a parlare di violenza sessuale."

Un'altra accusa mossa contro Johnny Depp è quella di non aver mai tenuto alla carriera di Amber Heard e, anzi, di averla quasi ostacolata nella riuscita della sua ambizione a sfondare a Hollywood come attrice. Un'accusa che Johnny Depp ha rispedito al mittente con una risposta che è diventata già virale: "Come pensa abbia avuto il ruolo di Mera in Aquaman?" Lasciando così intendere che sono stati proprio i rapporti di Johnny Depp con Warner Bros a permettere alla Heard di entrare nel cast dei film della DC Comics. Ruolo che, secondo quanto riportato dal Daily Mail in queste ore, è stato ridotto ad appena dieci minuti sul grande schermo, anche a causa di una petizione online che chiede a gran voce che l'attrice venga rimossa dalla sua posizione, proprio come accaduto a Depp per la saga di Animali Fantastici.

Feci, violenza e sangue: gli abusi di una coppia distrutta

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard è destinato a durare ancora a lungo e l'esito non è così facile da indovinare. Negli ultimi giorni, infatti, l'ago della bilancia sembra puntare verso Johnny Depp, ma è anche vero che Amber Heard non ha ancora dato la sua versione della storia. Sicuramente la sua credibilità è stata messa in discussione, anche grazie a una perizia psicologica condivisa in aula secondo cui l'attrice, stando a quanto scritto da Vanity Fair, soffrirebbe di un disturbo borderline della personalità. Un disturbo che, secondo la specialista forense Shannon Curry chiamata a parlare in aula, porterebbe chi ne soffre ad avere scoppi d'ira e di violenza, sia fisica che verbale. Oltre che a una certa volubilità umorale.

Quello che invece è certo è che, nel corso del matrimonio lampo tra i due divi, che è durato appena quindici mesi, entrambi hanno dato il peggio di sé. Johnny Depp fronteggiando le sue dipendenze tra droghe e alcol, distruggendo mobili e diventando sempre più difficile da gestire, come appare in un video condiviso dai legali di Amber Heard. Nel video si vede Johnny Depp versarsi del vino, imprecare ripetutamente e colpire violentemente i mobili della cucina della casa a West Hollywood dove la coppia viveva quando era ancora sposata. Per i legali della Heard mostrare il video significava mostrare alla giuria tanto il carattere violento dell'attore quanto il suo essere del tutto dipendente dall'alcol. Secondo Insider, però, il video incriminato si è risolto a favore di Johnny Depp, perché dimostrerebbe che anche in preda ai fiumi dell'alcol o alla rabbia, non ha mai colpito la moglie. "Sì, ho assalito un paio di armadietti", ha commentato con sarcasmo, prima di alzare dei dubbi sul fatto che Amber Heard si sentisse intimidita dal suo scatto d'ira. L'attore ha infatti detto: "Non stavo cercando di intimidire Mrs. Heard. Se era intimidita, perché mi stava riprendendo? Se era spaventata a morte, perché non se ne è andata?"

Finora, però, non è mai stato dimostrato che abbia picchiato veramente la compagna. Al contrario Amber Heard avrebbe defecato sul letto del marito, gli avrebbe lanciato contro una bottiglia d'alcol che ha mozzato un dito di Johnny Depp e ha dimostrato una tendenza all'umiliazione, al punto da deridere Depp anche per essere stato scelto da Dior come simbolo di bellezza ed eleganza. Infine è diventato virale un video in cui Amber Heard cambia repentinamente espressione, passando da un sorrisetto divertito a un'aria triste e abbattuta che le ha fatto cadere addosso moltissime critiche e accuse di falsità.