"Granate nelle cantine": l'intercettazione choc del soldato russo

La violenza e i crimini di guerra dei russi non si fermano neanche dopo tre mesi dall'invasione in Ucraina e la denuncia trasversale di tutto il mondo che non sia Mosca: i soldati di Putin hanno deciso di commettere nuove atrocità gettando le granate all'interno delle cantine per far saltare in aria i civili. Un'intercettazione audio choc del servizio di intelligente ucraino è stata pubblicata dal sito Ukrinform dove si sente un militare russo di stanza a Kharkiv raccontare alla moglie qual è il loro lavoro quotidiano con una naturalezza imbarazzante che ricorda molto quella tra il soldato russo e la moglie la quale lo incitava, ridendo, a stuprare le donne ucraine.

"Non mi importa di nulla"

" Puliamo gli scantinati, sai come? Non chiediamo chi c'è - raccontato il soldato - lanciamo granate. Abbiamo un distaccamento chiamato squadra suicida, squadra di teppisti" . Ecco come opera il distaccamento, in barba ai trattati internazionali e senza che nessuno dei comandanti e generali dia un freno a questa vergognosa escalation. Il militare, evidentemente ben addestrato dal Cremlino, aggiunge in maniera sprezzante che " non mi importa di nulla se sono civili. Posso pure prendere un coltello e tagliargli le orecchie se voglio" . Come scrive La Nazione, il russo racconta di come alcuni suoi compagni abbiano prima violentato e poi ucciso una donna ucraina. Dopo tre mesi di conflitto, i crimini di guerra di Mosca hanno raggiunto quota 14mila. " Ogni giorno ne abbiamo cento, duecento in più ogni giorno ", racconta il procuratore capo di Kiev, Iryna Venediktova.

I crimini contro i civili

Un soldato russo si è già dichiarato colpevole di crimini contro i civili ma chissà quante altre decine o centinaia di russi si saranno macchiati delle stesse colpe. La Venediktova ha incontrato il procuratore generale britannico, Suella Braverman, e altri funzionari per capire cosa potrebbero fare il Regno Unito e gli altri Paesi Nato per invertire questa barbara tendenza. Il presunto crimine di guerra più comune riguarda il bombardamento di edifici civili soprattutto scuole e ospedali con la distruzione di oltre mille di questi edifici assieme alle migliaia di civili morti sotto le macerie. Insomma, quella delle granate all'interno degli scantinati non è che la punta dell'iceberg.

La nuova iniziativa