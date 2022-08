Griner, si tratta sullo scambio di prigionieri. Ecco cosa può chiedere Mosca

La condanna da parte del tribunale di Khimki nei confronti della cestista americana Brittney Griner riapre il confronto tra Russia e Stati Uniti per lo scambio di prigionieri. Come riporta Agi, il coordinamento delle comunicazione strategiche del Consiglio di sicurezza Usa, John Kirby, ha confermato che il segretario di Stato ameircano, Antony Blinken, cercherà di parlare del tema con il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, a margine della riunione ministeriale dell'Asean. " È molto, molto coinvolto in questo problema sin dall'inizio, e non ho dubbi che se avrà l'opportunità di 'incastrare' Lavrov, lo farà ", ha confermato Kirby all'emittente Msnbc.

Il 2 agosto, l'avvocato di Griner, Maria Blagovolina, aveva espresso la propria speranza affinché la sua cliente, la cestista Usa, tornasse "a casa" dopo il processo in Russia per traffico di cannabis ricordando proprio il negoziato in corso tra Mosca e Washington su un eventuale scambio di prigionieri. " Sa che è vicina la fine " aveva detto l'avvocato. Eppure il negoziato, almeno per il momento, sembra essersi arrestato con la sentenza di condanna.

Sul punto, fonti della Cnn a conoscenza dei fatti avevano detto che le trattative prevedevano lo scambio della star del basket femminile e dell'ex marine Paul Whelan con il trafficante di armi russo Viktor Bout. Sempre secondo i media Usa, i russi avrebbero comunicato anche la richiesta di liberare Vadim Krasikov, condannato all'ergastolo in Germania per l'assassinio del dissidente ceceno (ma di nazionalità georgiana) Zelimkhan Khangoshvili. L'uomo fu ucciso a colpi di arma da fuoco a Berlino, presso il Kleiner Tiergarten. La condanna dell'omicida, che segnalava una mano della Russia dietro quell'assassinio, fu seguita dall'espulsione di due diplomatici russi dal territorio tedesco.