Svizzera, chiuso lo spazio aereo: ecco cosa è successo

Caos nei cieli della Svizzera per un guasto informatico che ha paralizzato il traffico aereo degli scali più importanti, Zurigo e Ginevra, attualmente fermo in entrata e in uscita. Le cause sarebbero da attribuire a un problema tecnico del fornitore di servizi di navigazione aerea che gestisce e controlla lo spazio aereo svizzero, Skyguide, dove anche il sito Internet è attualmente irragiungibile. Tutti bloccati, quindi, i passeggeri in attesa di decollo con gli imbarchi non più operativi. L'ufficio stampa dell'aeroporto di Ginevra ha twittato che si tratterebbe di " un problema di dimensioni importanti " e che nello scalo " decolli e atterraggi sono sospesi fino alle 11 ".

"Chiuso fino a nuovo avviso"

Skyguide ha informato la collettività che lo spazio aereo svizzero " è chiuso fino a nuovo avviso " a causa di un guasto informatico. " Si è verificato un guasto tecnico - scrive in una nota la società - nelle prime ore del mattino, motivo per cui lo spazio aereo svizzero è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza ". La società non ha specificato i motivi dell'interruzione sottolineando soltanto che la chiusura dello spazio aereo manterrà immutata fino a quando non interverranno nuovi aggiornamento e che " deplora questo incidente e le sue conseguenze per i suoi clienti, partner e passeggeri degli aeroporti di Ginevra e Zurigo e sta lavorando sodo per trovare una soluzione ".

I voli dirottati

Una portavoce dell'aeroporto di Zurigo ha dichiarato che l'aeroporto è comunque aperto anche con l'interruzione in corso. Secondo l'agenzia di stampa svizzera ATS-Keystone, i voli internazionali diretti in Svizzera sono stati dirottati all'aeroporto di Milano. Il sito web dell'aeroporto di Zurigo fa vedere che che il volo UA134 della United Airlines in arrivo da New York è stato dirottato all'aeroporto di Francoforte, mentre un altro volo in arrivo da Singagore, SQ346, atterrerà a Monaco di Baviera. Quello di Zurigo è il più grande scalo della Svizzera perchè ha superato i 10 milioni di passeggeri secondo i dati del 2021.

L'allentamento delle misure legate al Covid-19, ha fatto sì che anche in Svizzera si riprendessero i livelli di traffico pre-pandemia. Infatti, a marzo si sono avuti 1,3 milioni di passeggeri, diventati 1,8 milioni ad aprile e 1,9 nele mese di maggio. Zurigo è uno scalo strategico per chi vola in Europa e non decide di visitare soltanto il Paese tant'é che è aumentato anche il numero di destinazioni, ben 191 durante tutto il periodo estivo 2022 grazie alla ripresa del turismo.

A Ginevra, invece, nel 2021 sono transitati poco più di 5,9 milioni di passeggeri con il traffico aereo ancora fortemente condizionato dalle restrizioni dovute alla variante Omicron. Anche nel secondo aeroporto svizzero, però, dal mese di marzo è ricominciata l'inversione di tendenza con i passeggeri che superano stabilmente il milione di transiti (in entrata e uscita) ogni mese.