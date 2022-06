"Guerra" in casa Trump: così The Donald smentisce Ivanka

L'ex presidente Donald Trump ha "smentito" la versione che la figlia Ivanka ha fornito al comitato ristretto che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Nella sua testimonianza mostrata nell'udienza pubblica condotta da Liz Cheney, Ivanka ha raccontato di essere stata influenzata dall'opinione di William Barr, al tempo procuratore generale, secondo il quale non vi era alcuna frode diffusa che potesse aver alterato l'esito delle elezioni. Ha spiegato davanti al comitato di aver rispettato l'opinione di Barr e " accettato quello che stava dicendo ". Parole che hanno indotto l'ex presidente a replicare su Truth Social, la piattaforma che The Donald ha lanciato dopo essere stato bannato ed escluso da Twitter e dagli altri canali di Big Tech, proprio a seguito dell'assalto al Campidoglio dello scorso anno.

"Ivanka non è stata coinvolta", così Trump smentisce la figlia

" Ivanka non è stata coinvolta nel visionare o studiare i risultati delle elezioni ", ha scritto Trump in uno degli otto messaggi che ha pubblicato in risposta all'udienza del comitato ristretto sul 6 gennaio. " Aveva fatto il check-out da tempo e, secondo me, stava solo cercando di essere rispettosa nei confronti di Bill Barr e della sua posizione di procuratore generale (ha fatto schifo!)" ha aggiunto il tycoon. Tuttavia, come ricorda il New York Times, Ivanka non è semplicemente la figlia del 45esimo Presidente degli Stati Uniti: era una consulente senior della Casa Bianca e ha continuato a lavorare nell'amministrazione del padre, fino alla fine.

I suoi colleghi hanno ricordato che era tra coloro che esortavano i membri dello staff della Casa Bianca la notte delle elezioni a " combattere " anche se era diventato chiaro, a quel punto, che suo padre molto probabilmente avrebbe perso le elezioni contro Joe Biden. Suo marito, Jared Kushner, anche lui consigliere senior della Casa Bianca, ha partecipato a diversi incontri sulla strategia post-elettorale con una serie di consiglieri politici di Donald Trump, fra cui l'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani.

L'ex presidente furioso anche con William Barr

L'ex presidente ha inoltre negato di aver sostenuto i manifestanti che volevano "impiccare" l'ex vicepresidente, Mike Pence. " Non ho mai detto, o nemmeno pensato di dire, Hang Mike Pence ", ha sottolineato il tycoon. " Questa è una storia inventata da qualcuno che cerca di diventare una star, o una Fake News! ". In un altro post sul, Trump ha descritto il comitato come una " caccia alle streghe politica totalmente partigiana " e in altri due post ha attaccato l'ex ministro Barr, accusandolo di essere un " codardo ", " debole e spaventato ", " stupido " e " impaurito dall'essere messo sotto accusa ".