"Ha oltrepassato il limite": la furia della Regina su Harry

Il principe Harry è pronto a tornare in Gran Bretagna. Questa volta però la sua non sembra essere una libera scelta. A richiamare in patria il duca di Sussex è stata la regina Elisabetta che, secondo il tabloid britannico The Sun, ha richiesto un confronto urgente con il nipote. Il personale di servizio della residenza dei Sussex è stato allertato (dopo mesi di inattività) e questo la dice lunga sul possibile, quanto imminente, ritorno a corte di Harry.

La condotta di Harry e Meghan negli Stati Uniti non sembra aver entusiasmato la regina Elisabetta che, anzi, sarebbe furiosa con il nipote per le dichiarazioni politiche rilasciate sul tema delle elezioni americane. Nelle scorse settimane i duchi di Sussex, infatti, si sono schierati apertamente contro Trump e durante un intervento sulla ABC non hanno fatto mistero di "preferire" Biden. Uno smacco alla corona, che storicamente è tenuta alla neutralità politica. E così, dopo mesi di silenzio, da Buckingham Palace è addirittura arrivata una precisazione in merito alle parole di Harry e Meghan: " Il duca non è un membro attivo della famiglia reale e qualunque commento faccia è a titolo personale ".

Insomma la famiglia reale prende le distanze dalle posizioni del principe e della consorte, ma la regina non è disposta a tollerare altri passi falsi dei Sussex. Per questo avrebbe chiesto un confronto faccia a faccia con Harry. A rivelarlo, in esclusiva, è il quotidiano The Sun che ha svelato di un'accesa telefonata intercorsa tra Elisabetta II e Harry subito dopo il rientro al castello di Windsor della sovrana. " Ha oltrepassando il limite - hanno confermato gli addetti ai lavori di palazzo - la regina è pronta a rimproverarlo per la sua condotta. Al personale Frogmore Cottage e Windsor è stato detto di prepararsi alla possibilità che Harry possa tornare. Potrebbe essere entro poche settimane, ma il nome di Meghan non è stato menzionato ".