"Hanno detto": le dichiarazioni più importanti di luglio sulla Cina

Di seguito ecco alcune delle dichiarazioni più importanti riguardanti la Cina e rilasciate nel mese di luglio:

“La Cina istituirà una piattaforma per lo scambio di conoscenze ed esperienze internazionali in materia di sviluppo, istituirà un centro globale per la promozione dello sviluppo, favorirà gli scambi di esperienze in materia di governance e promuoverà l’apprendimento reciproco; lancerà congiuntamente il piano d’azione globale per lo sviluppo dei giovani che riunisce le forze più ampie per l’attuazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.”

La sera del 24 giugno, il presidente cinese Xi Jinping ha presieduto in videoconferenza al “Dialogo ad alto livello sullo sviluppo globale” nel corso del quale ha pronunciato un discorso.

“La cooperazione culturale è una parte importante dell’amicizia Italia-Cina. Sullo sfondo dell’epidemia di Covid-19, l’Italia ha inaugurato in Cina la mostra ‘Tota Italia. Alle origini di una nazione’ e una serie di attività dell’Anno della Cultura e del Turismo Italia- Cina, il che ha dimostrato la radice profonda dei rapporti tra i due paesi. La comunità internazionale sta attualmente affrontando molte sfide e solo con la solidarietà e la cooperazione, potrà trovare una soluzione equa e duratura. Sono convinto che Italia e Cina continueranno ad approfondire le relazioni bilaterali per mantenere congiuntamente la pace e la stabilità nel mondo.”

Il 10 luglio, il Presidente italiano Sergio Mattarella ha inviato lettere di congratulazioni alla cerimonia di apertura della mostra “Tota Italia. Alle origini di una nazione”.

Il direttore e caporedattore del China Media Group Shen Haixiong e l’ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari

“Per favorire l’integrazione di Hong Kong nello sviluppo generale del Paese, a partire dal 1° luglio saranno trasmessi a Hong Kong il canale documentaristico di CGTN e la CMG Radio The Greater Bay, che aiuteranno i connazionali a essere più aggiornati sulle principali politiche del Governo centrale e sulle strategie di sviluppo nazionale, ispirandoli a prosperare con l’entroterra cinese e a progredire insieme.”

Il 24 giugno si è tenuta contemporaneamente a Beijing e a Hong Kong la cerimonia di lancio a Hong Kong del canale documentaristico di CGTN e della CMG Radio The Greater Bay. Shen Haixiong, direttore e caporedattore del China Media Group ha pronunciato un discorso alla cerimonia.

“Attualmente, tutti i paesi devono rafforzare la resilienza dello sviluppo economico e raccogliere più forza per garantire la ripresa economica dopo vari disastri, rischi e crisi. Di fronte all’attuale tendenza anti globalizzazione, in qualità di beneficiario della globalizzazione, l’economia cinese ha bisogno di uno sviluppo a lungo termine per promuovere ulteriormente la globalizzazione stessa.”

Il 20 giugno, a Beijing si è tenuta la tavola rotonda tra gli ambasciatori dell’8° Forum su Cina e globalizzazione, durante la quale l’ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari ha pronunciato un discorso.