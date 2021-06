È nata la figlia di Harry e Meghan. Il nome omaggio a Lady D e alla Regina

Nella notte di venerdì è venuta alla luce la secondogenita di Harry e Meghan Markle. Si chiama Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, un nome che richiama quello della bisnonna, la regina Elisabetta e della nonna Diana, moglie di Carlo e madre di Harry. " Il 4 giugno siamo stati benedetti con l'arrivo di nostra figlia, Lili. Lei è più di quanto avremmo mai potuto immaginare e rimaniamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo sentito da tutto il mondo. Grazie per la vostra continua gentilezza e il supporto dimostrati durante questo momento molto speciale per la nostra famiglia ", si legge sul sito dei duchi del Sussex.

La bambina è in perfetta salute, così come sua madre Meghan. Il parto è avvenuto al Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara, in California, Stato nel quale i duchi del Sussex hanno deciso di trasferirsi definitivamente una volta lasciato il Regno Unito. Il significato del nome, che non v'è dubbio sia un chiamo omaggio alla famiglia reale inglese, è stato esplicato dagli stessi duchi nel loro comunicato. " L'abbiamo chiamata Lili in onore della bisnonna, sua Maestà la Regina, il cui soprannome in famiglia è Lilibet. Il suo secondo nome è stato scelto in onore della sua amata nonna, la scomparsa principessa Diana ", hanno scritto Harry e Meghan.

Non è certo una sorpresa per gli inglesi questa scelta. Già nei mesi precedenti si scommetteva su quale potesse essere e l'omaggio alla regina era il più gettonato. Lily era il nome che, secondo gli scommettitori, sarebbe stato pià probabile per la nascitura, undicesima pronipote di Elisabetta II ma non la prima ad avere il suo nome. Nel Regno Unito sono già si parla di questo come di un tentativo di Harry di riavvicinarsi a sua nonna, soprattutto dopo la morte dell'amato nonno Filippo.

Ma ai più non è sfuggita la scarsa originalità nella scelta dei nomi da parte dei duchi del Sussex. Per i fervidi sostenitori della Corona inglese, infatti, i duchi del Sussex sarebbero in forte competizione con i duchi di Cambridge William e Kate. Il primogenito di William, terzo in linea di successione per il trono, veniva simpaticamente chiamato Archie in famiglia, esattamente come il figlio di Harry, nato qualche anno dopo. Il nome completo di Charlotte, secondogenita dei duchi di Cambridge, è Charlotte Elizabeth Diana, mentre al secondogenita appena nata dei duchi del Sussex si chiama Lilibet "Lili" Diana. E questo non sembra piacere a molti inglesi.