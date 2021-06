"Basta fare la guerra alla Regina". Meghan stoppa Harry

Quale sarebbe la paura più grande di Meghan Markle? Perdere il titolo di duchessa di Sussex. È quanto sostiene il Mirror, secondo il quale la moglie del principe Harry avrebbe bisogno dell’allure data dal rango aristocratico per continuare la sua carriera tra Hollywood e l’attivismo per i diritti umani.

Meghan ha bisogno del titolo

Per questo motivo Meghan sarebbe molto preoccupata dalle recenti e spinosissime dichiarazioni del principe Harry. Cosa accadrebbe se la regina Elisabetta, stufa di continue recriminazioni, decidesse di dar retta ai suoi consiglieri, da tempo sul piede di guerra contro i duchi e togliesse il titolo al nipote? Cosa ne sarebbe dell’immagine patinata dei Sussex e, soprattutto, delle offerte di lavoro? È necessario correre ai ripari e c’è un solo modo per impedire la catastrofe. Mettere un metaforico bavaglio al logorroico Harry.

Una fonte, molto vicina alla duchessa, ha rivelato: “[Meghan] ha detto a Harry di abbassare i toni con la royal family. Teme che le porteranno via i titoli reali cosa che, in termini di pubbliche relazioni, sarebbe un disastro” e ha aggiunto: “Al momento è sommersa dalle offerte di lavoro e ciò, in parte, deriva dal fatto di essere una duchessa” . Da questa prospettiva il presunto atteggiamento di Meghan Markle appare piuttosto opportunistico e tiene conto esclusivamente del fascino esercitato dal titolo, che pone i Sussex quasi su un piedistallo.

Senza il ducato in cosa si distinguerebbe la coppia rispetto ad altri attivisti e Meghan, in particolare, dalle altre attrici di Hollywood? La faccenda va ben oltre il guadagno (benché questo ne rappresenti una parte fondamentale). Qui c’è in gioco l’identità di Harry e Meghan. Essere duchi regala loro un impatto mediatico e una sorta di credibilità che, di solito, si conquista in anni di gavetta. Il principe Harry, però, rischia di giocarsi tutto con improvvide interviste.

E se Harry e Meghan rinunciassero spontaneamente?

La biografa e socialite Lady Colin Campbell ha persino aperto una petizione online per chiedere ai Sussex di rinunciare ai titoli. Al Daily Star ha spiegato senza esitazioni: “Rinunciare al titolo di duca sarebbe la soluzione migliore. Un modo decoroso per mettere fine a una situazione a dir poco spiacevole, una scelta a protezione sua e della royal family. Porrebbe gli interessi nazionali al di sopra dei suoi obiettivi personali” e ha concluso: “Se lasciasse il titolo sarebbe libero di fare ciò che vuole senza danneggiare la Corona”.