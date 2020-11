"Il virus? In pizzeria" E con una bugia manda 1,7 milioni in lockdown

Ha raccontato di aver contratto il Covid dopo aver cenato in una pizzeria ma, in realtà, si trattava di una bugia. Così, uno spagnolo di 36 anni, dipendente del "ristorante incriminato", ha scatenato il putiferio nella tranquilla città di Adelaide, in Australia, costringendo al lockdown quasi 2 milioni di persone. Smascherato dalle autorità, ora rischia una denuncia per procurato allarme.

"Ho preso il virus in pizzeria"

Tutto è cominciato lo scorso mercoledì sera. Dopo aver scoperto di essere positivo al virus, il 36enne spagnolo ha raccontato alle autorità incaricate al contact tracing di aver contratto l'infezione al Woodville Pizza Bar di Adelaide, dove si era fermato per consumare una pizza. Temendo che quella sosta potesse aver generato un cluster, i funzionari sanitari hanno ritenuto opporturno disporre non solo la chiusura del locale ma, altresì, quella dell'intera città. Proprio in quelle ore, infatti, nella capitale australiana erano stati accertati 36 nuovi casi Covid, nessuno dei quali riconducibile a focolaio specifico. Un valido motivo per credere che la "bomba" fosse stata innescata all'interno del locale e che, ben presto, i contagi si sarebbero moltplicati. Dunque, in misura preventiva, mercoledì sera è stato annunciato il lockdown per l'intera regione del South Australia: 1 milione e 700mila persone sono finite in isolamento domiciliare.

Chiusa un'intera regione per una bugia