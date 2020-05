Hong Kong, ecco lo spray anti virus: ''Protegge le superfici per 3 mesi''

Un rivestimento spray anti virale in grado di proteggere le superfici per 90 giorni da batteri e virus, compreso quello che provoca il Covid-19. Si chiama MAP-1 ed è l'ultima invenzione sviluppata dai ricercatori della Hong Kong University of Science and Technology (HKUST).

Secondo quanto riferisce Reuters, gli scienziati hanno impiegato 10 anni per mettere a punto questo particolare rivestimento che, una volta spruzzato sulle superfici più utilizzate dalle persone - come ad esempio corrimano, maniglie e pulsanti delle ascensori – garantirebbe ai cittadini la massima protezione dagli agenti patogeni.

L'assunto di base è semplice. '' Ci sono superfici che vengono toccate spesso da molte mani e che, allo stesso tempo, si trasformano in mezzi molto efficaci per la trasmissione delle malattie '', ha spiegato il professore Joseph Kwan, uno dei principali ricercatori del team che ha sviluppato il prodotto. Da qui l'idea di togliere ai virus uno dei principali mezzi di trasmissione.

Come funziona lo spray anti virale

Funziona così. Il rivestimento che si forma dopo la spruzzatura del prodotto è formato da milioni di nano-capsule contenenti disinfettanti che, a detta del professor Kwan, continuerebbero a uccidere batteri, virus e spore, anche dopo che il rivestimento stesso si è asciugato.

A differenza degli altri metodi di disinfezione, come candeggina diluita e alcol, MAP-1 è potenziato da polimeri sensibili al calore capaci di incapsulare e rilasciare disinfettanti al contatto umano. Come se non bastasse, ci tengono a sottolineare i ricercatori, il prodotto è atossico, sicuro per la pelle e per l'ambiente.

Dal momento che i test clinici effettuati quest'anno in un ospedale di Hong Kong e in una casa per anziani sono stati soddisfacenti, il rivestimento è stato approvato per l'uso ufficiale di largo consumo. Arriverà nei negozi di Hong Kong a partire dal prossimo mese.

Nel frattempo il team di esperti ha spiegato che centri commerciali, scuole e strutture per allenamento sportivo della città hanno già utilizzato il prodotto. Per quanto riguarda i prezzi, l'applicazione del rivestimento nelle scuole ha un costo che varia dai 3.660 ai quasi 6.500 dollari, a seconda delle dimensioni dell'area da proteggere.

La società che distribuirà il prodotto, Germagic, prevede inoltre di mettere sul mercato anche versioni per uso domestico da 50 e 200 ml, con prezzi che oscillano dai 10 ai 30 dollari.