La scoperta sui cani: "Così fiutano il coronavirus"

I cani possono fiutare la presenza degli ammalati Covid? A quanto pare, sembrerebbe proprio di sì. Un esperimento condotto in Francia dimostrebbe che i nostri fedeli amici a quattro a zampe sarebbero in grado di stanare il virus semplicemente annusando le secrezioni emesse dalle ghiandole sudoripare dei soggetti infetti.

Ché i cani fossero dotati di un olfatto infallibile è noto, ormai, da tempo immemore. Ma che riuscissero persino ad individuare tracce virali del Covid sorprende e, al contempo, apre a nuove possibilità di collaborazione con l'intelligenza canina per il futuro. Il dato è emerso a seguito di test condotti alla École Nationale Vétérinaire d'Alfort (Enva), l'istituzione pubblica francese di ricerca scientifica e istruzione superiore in medicina veterinaria, situata a Maisons-Alfort, Val-de-Marne, vicino alla Capitale, supervisionata dal ministero dell'Agricoltura francese. A guidare l'esperimento è stato Dominique Grandjean, docente all'Enva e responsabile del servizio veterinario della brigata dei vigili del fuoco di Parigi in collaborazione con l'Università franco-libanese di Beirut e ad Ajaccio dalla SDIS di Corsica del Sud. Allo studio hanno partecipato anche alcuni medici dell'ospedale militare di Bégin e i vigili del fuoco della Senna e Marna.

Grandjean è convinto che gli ammalati di Covid-19 abbiano un odore particolare, specifico, che i cani possono rilevare in misura quasi ineccepibile. Sulla base di questa lucida intuizione, alcune settimane fa, l'esperto ha riunito ricercatori veterinari, squadre cinofile e pompieri per sottoporre i quadripete, già addestrati a scoprire in maniera precoce alcune patologie come il cancro del colon e la malattia di Parkinson, ai test per il coronavirus. Al team canino prescelto - formato da circa 20 componenti - sono stati fatti fiutare una serie di campioni di sudore umano dei quali, solo uno su quattro uno apparteneva ad un paziente positivo. Il contenuto della secrezione endocrina è stato inserito all'interno di alcune ciotole in metallo lasciando così che i cani potessero annusarlo in totale sicurezza. La reazione dei quattro zampe è stata più che sorprendente: nessun errore, fatta eccezione per i casi di falsi positivi. Un risultato a dir poco straordinario.