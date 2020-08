I legali della Maxwell protestano: "Sorvegliata 24 ore su 24 da psichiatri"

Ghislaine Maxwell è rinchiusa nel Metropolitan Detention Center, il carcere di Brooklyn dove si presume rimarrà fino al processo, a luglio 2021. Ma ora i suoi legali gridano a gran voce che le condizioni di reclusione della complice di Jeffrey Epstein vengano riviste e modificate. Come riporta il Daily Mail, il team legale afferma che la donna è “ costantemente” sorvegliata da un team di psichiatri.

“ La signorina Maxwell è sotto sorveglianza costante, 24 ore al giorno, dalle telecamere di sicurezza e osservata dalle guardie ”, ha dichiarato l’avvocato Christian Everdell. Ma non è tutto: “La difesa ha appreso recentemente che alcune delle guardie sono in realtà psichiatri, che la osservano per diverse ore al giorno e valutano i suoi comportamenti, senza il suo consenso. Inoltre viene svegliata nel cuore della notte. Nessun altro detenuto in attesa di processo riceve questo trattamento” . Ghislaine Maxwell è stata arrestata a luglio scorso, dopo aver fatto perdere le proprie tracce per un anno, in seguito all’arresto di Epstein. La donna è accusata di cospirazione nel traffico di minorenni, adescamento e abuso di minore e spergiuro. Alla Maxwell è stata negata la libertà su cauzione, in quanto soggetto a rischio di fuga e potenziale suicida, motivo per cui la diabolica complice del magnate pedofilo è stata posta sotto stretta sorveglianza.