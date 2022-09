I lividi e il bastone: i dettagli dell'ultima apparizione della Regina

I più attenti avevano notato un dettaglio nelle ultime immagini pubbliche della regina Elisabetta II quando, lo scorso martedì, ha nominato formalmente Liz Truss nuova premier del Regno Unito. La sovrana, per quanto sostenuta da un bastone e sorridente, era apparsa molto fragile ma niente lasciava presagire un aggravamento così repentino delle sue condizioni, tanto che tutti i membri della famiglia reale hanno continuato a svolgere le loro mansioni regolari. Anche Harry e sua moglie Meghan sono in viaggio verso il Regno Unito, dove sono attesi nelle prossime ore.

Nelle foto risalenti al 6 settembre, le mani della regina mostravano evidenti lividi. Un dettaglio che non è sfuggito ai più, che potrebbe essere il segno dell'avanzare dell'età ma anche di una terapia endovenosa che ha lasciato alla sovrana evidenti segni sulle mani a causa dell'inserimento degli aghi. Anche il fatto che la cerimonia di passaggio delle consegne non si sia svolta regolarmente a Londra, com'è tradizione avvenga, ma sia stata effettuata nella residenza di Balmoral aveva destato qualche preoccupazione. Tuttavia, il fatto che Elisabetta II non fosse in perfette condizioni di salute non è una novità, già da tempo la sovrana soffriva di diversi acciacchi dell'età e aveva deciso di trascorrere il suo tempo nell'amata residenza di Balmoral, una delle sue preferite. Tuttavia, dopo l'appuntamento di martedì, al quale la regina è stata chiamata obbligatoriamente a presenziare trattandosi di un passaggio di consegne alla guida del governo, il 15esimo in 70 anni di regno, ieri Elisabetta II non ha partecipato a una riunione virtuale.

Se la dipartita di Elisabetta II dovesse avvenire in Scozia, scatterà anche l'operazione Unicorno oltre a quella London Bridge. Prevede l'immediata sospensione dei lavori al parlamento scozzese, per permettere alle autorità di prepararsi al funerale di Stato. Il parlamento, il vicino palazzo di Holyroodhouse e la cattedrale di St. Giles saranno al centro degli eventi, che porteranno a Edimburgo centinaia di migliaia di persone, fra pubblico e stampa. La camera ardente sarà a Holyroodhouse e la bara sarà successivamente portata nella cattedrale seguendo il percorso dell'antica via della Royal mile, nel cuore di Edimburgo. Infine la bara della sovrana verrà trasportata a Londra a bordo del Royal train.