I medici gli trovano 63 cucchiai nello stomaco: cosa è successo all’indiano

Una storia incredibile arriva dall'India e ha per protagonista un uomo di 32 anni arrivato d'urgenza al pronto soccorso per dolori lancinanti nello stomaco. Dopo aver eseguito radiografie e Tac, i medici dell'ospedale Evan di Muzaffarnaga, città a nord di Nuova Delhi, non hanno creduto ai loro occhi: ben 63 cucchiai si trovavano all'interno del suo corpo.

L'operazione d'urgenza

Prima di fare la scoperta choc, gli specialisti credevano si trattasse di un tumore in stadio avanzato. Come scrivono alcuni quotidiani locali, è stata subito eseguita una laparotomia - un'incisione chirurgica nella sua cavità addominale - per rimuovere i manici dei cucchiai di metallo uno ad uno. L'intervento è durato circa due ore. " Dopo un'ulteriore ispezione, ci siamo resi conto che i corpi estranei erano cucchiai d'acciaio. Siamo rimasti scioccati nel vedere così tanti cucchiai nel suo stomaco ", ha dichiarato a The National il prof. Rakesh Khurana, il chirurgo che ha eseguito l'operazione. “ Ce n'erano 63. Mai nella mia carriera di quasi 35 anni ho visto un caso del genere... è uno dei rari casi medici ".

Il disturbo dell'uomo

Khurana ha aggiunto alla stampa che il 32enne ha staccato la "testa" dai cucchiai per ingoiarne soltanto i manici. In questo momento si trova ancora ricoverato in terapia intensiva dove è previsto un lento recupero. Ma l'uomo ha agito così perché soffrirebbe di un disturbo ben preciso chiamato Pica: si tratta di una condizione psicologica che porta una persona a desiderare di mangiare in maniera compulsiva oggetti non alimentari, quindi non commestibili quali carbone, metallo, argilla o terra. Come spiegano gli esperti di KidsHealt, mentre i bambini più piccoli mettono in bocca numerosi oggetti perché stanno scoprendo il mondo che li circonda, la Pica è una patologia dell'età adulta che fa ingerire anche rocce, carta, pastelli, capelli, schegge di vernice, gesso, fino alle feci.

Le cause della Pica