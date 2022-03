"Idioti, questi sono i nazisti che combattete". Il cantante ucraino ferito dai russi

Continuano i combattimenti in Ucraina tra l'esercito locale e quello russo. Volodymyr Zelensky ha precettato tutti gli uomini tra i 18 e i 60 a rimanere in Ucraina per combattere nell'esercito in caso di bisogno ma sono tanti quelli che hanno scelto di rimanere nel Paese volontariamente per arruolarsi come militari. Sono molti i volti noti ucraini che si trovano ora al fronte a combattere: attori, personaggi tv, cantanti e influencer hanno deciso di indossare la mimetica e di imbracciare i fucili per respingere l'avanzata russa. Pasha Lee, famosissimo attore ucraino, è stato uno dei primi personaggi a perdere la vita al fronte durante i combattimenti di Irpin, alle porte di Kiev. Tramite i social, invece, il cantante Andriy Khlyvnyuk, frontman della band Boombox, ha fatto sapere di essere stato ferito, fortunatamente non in modo grave. Ha condiviso le sue foto e ha anche lanciato un messaggio ai suoi tanti fan russi, nella speranza di far arrivare un messaggio diverso rispetto a quello veicolato dalla propaganda di Vladimir Putin.

" Per i miei fan in Russia. Questo è il tipo di nazisti che voi idioti state combattendo ", ha scritto Andriy Khlyvnyuk mostrando alcune fotografie che lo ritraggono mentre riceve le prime cure. È stato coltpito al volto, tra il naso e la guancia, ma fortunatamente non si tratta di una ferita profonda o grave. In una foto successiva, il cantante dei Boombox ha mostrato la scheggia del proiettile che l'ha colpito. " Made in Russia ", ha scritto Andriy Khlyvnyuk. Con tutta probabilità, come ha scritto lui stesso, si tratta di un colpo di mortaio. Per ragioni di sicurezza, il cantante non ha rivelato la sua posizione e non l'ha mai fatto nemmeno in tutte le altre foto che ha pubblicato e che lo ritraggono con la mimetica e in pieno scenario di guerra.

Andriy Khlyvnyuk è passato rapidamente dalle foto di una normalità spensierata, quella trascorsa insieme agli membri della band in vista di una tournée che sarebbe dovuta partire a breve, a quelle con indosso l'abbigliamento militare. Come dimostra il suo stream Instagram, infatti, il cantante non ha perso tempo e già dal 25 febbraio ha imbracciato le armi per andare a combattere contro i russi. Da quel momento il suo Instagram è profondamente cambiato e Andriy Khlyvnyuk ha documentato la vita tra le linee di difesa, lasciando spesso messaggi di speranza e di incoraggiamento per il popolo ucraino.