Imbrattano il murales di Black Lives Matter: rischiano la prigione

Nei guai per aver imbrattato con della vernice un murales di Black Lives Matter. Accade a Martinez, città della San Francisco Bay Area situata nella Contea di Contra Costa (California), dove l'ufficio del procuratore distrettuale Diana Becton, la cui elezione è stata ampiamente sostenuta dal finanziere liberal George Soros nel 2018, ha comunicato con una nota che Nichole Anderson e David Nelson sono stati accusati di " crimine d'odio " e imputati di tre reati. Come ricostruisce il comunicato stampa, l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Contra Costa ha accusato Nicole Anderson (42 anni) e David Nelson (53 anni) di aver commesso tre reati, tra cui " un crimine d'odio ", per la loro condotta di di sabato 4 luglio, " quando l'imputato Anderson ha coperto un murales di Black Lives Matter con vernice nera. Nelson ha contribuito direttamente alla presunta condotta criminale. L'evento è stato filmato da diversi testimoni ".

Il 1° luglio scorso, infatti, secondo quanto ricostruito dall'ufficio del procuratore, un residente di Martinez aveva richiesto il permesso di " realizzare un murales temporaneo di Black Lives Matter nel centro della città, di fronte al tribunale di Wakefield Taylor. Il permesso è stato approvato dal Comune di Martinez e il murales è stato realizzato il 4 luglio ". A quel punto Nicole Anderson " ha iniziato a dipingere le lettere gialle B e L della parola Black. Per farlo ha usato vernice nera e un grosso rullo di vernice. Il video è stato ampiamente condiviso dai testimoni e condiviso sui social media ". Entrambi gli imputati sono accusati di violazione dei diritti civili, vandalismo e possesso di strumenti atti a commettere atti di vandalismo. Se condannati, rischiano entrambi un anno di prigione.

" Dobbiamo affrontare la radice e il sottoprodotto del razzismo sistemico nel nostro Paese. Il movimento Black Lives Matter è un'importante causa per i diritti civili che merita tutta la nostra attenzione ", ha affermato il procuratore distrettuale Diana Becton. " Il murales completato lo scorso fine settimana è stato un modo pacifico e potente per comunicare l'importanza delle vite degli afroamericani nella contea di Contra Costa e nel Paese. Dobbiamo continuare a intavolare le discussioni e ascoltarci a vicenda nel tentativo di curare la nostra comunità e il nostro paese ". Come riporta Breitbart, il magnate George Soros, fondatore dell'Open Society Foundations, ha speso circa 50.000 dollari a sostegno di Becton nel 2018 attraverso il California Justice & Public Safety Political Action Committee. Una vittoria di margine e una delle poche di Soros di quell'anno, che ha sostenuto l'elezione dei procuratori "progressisti" in tutto il Paese attraverso lo stanziamento di denaro.