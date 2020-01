Impeachment, naufraga la mozione dem: Trump verso l'assoluzione

Quella di oggi potrebbe già essere la giornata decisiva per Donald Trump e l'indagine sull'impeachment. Un'indagine che al Senato si avvia, come avevano auspicato i repubblicani, verso una rapida conclusione e senza nuovi testimoni. Già nella giornata di ieri si era allontanata l'ipotesi dell'inserimento all'interno del processo di testimoni aggiuntivi, come l'ex senior adviser alla sicurezza nazionale di Trump John Bolton, e della pubblicazione di documenti tenuti fino a oggi riservati, come le telefonate e le registrazioni del capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney. Come riporta Fox News, il senatore repubblicano Lamar Alexander, ha annunciato ieri sera in tarda serata che non avrebbe votato a favore di ulteriori testimoni nel processo di impeachment del Senato del presidente Trump, ponendo sostanzialmente fine alle speranze dei democratici di ascoltare la testimonianza dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale e spianando così la strada all'imminente assoluzione del presidente già questa sera. Affinchè la mozione dei dem passasse, erano necessari almeno quattro voti dei repubblicani e Lamar Alexander era sembrato uno dei pochissimi disponibili a votare a favore.

Il Gop può contare su una maggioranza di 53-47 al Senato e può permettersi fino a tre defezioni. Anche nel caso di un pareggio (50 a 50), la mozione sui testimoni aggiuntivi non passerebbe. Ma con il voto contrario di Lamar Alexander, i repubblicani non dovrebbero avere grossi problemi. " Se questo impeachment superficiale, frettoloso e del tutto partigiano dovesse avere successo, farebbe a pezzi il Paese, versando benzina sul fuoco delle divisioni culturali che già esistono ", ha detto Alexander. " Creerebbe l'arma del perpetuo impeachment da usare contro i futuri presidenti ogni volta che la Camera dei rappresentanti è di un diverso partito politico ".

Se la mozione dei dem sui testimoni non passerà, il Senato voterà sugli articoli dell'impeachment tra questa sera e domani e Donald Trump verrà assolto. Per condannare e rimuovere il presidente in carica servirebbero 2/3 dei voti del Senato e, quindi, una larga maggioranza, che non c'è. Trump è accusato di abuso di potere e ostruzione al Congresso nell'ambito dello scandalo Ucrainagate.

Trump scatenato: "Impeachment? È un periodo felice"

Nel frattempo, Donald Trump, durante un comizio a Des Moines, in Iowa, ha usato il consueto sarcasmo per prendere di mira i suoi avversari. " Probabilmente stiamo vivendo gli anni migliori della storia del nostro Paese, e sono appena stato messo sotto accusa. Riuscite a crederci? " ha sottolineato davanti a una folla di sostenitori. " Vogliono rovesciare l'intero sistema di governo, ma non sta accadendo. I democratici di Washington hanno trascorso l'ultimo tre anni cercando di rovesciare le ultime elezioni ".