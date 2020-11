"Inappropriata", anche la sorella scarica Meghan Markle

Continua a far discutere la visita privata (con fotografo al seguito) che il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto la scorsa domenica. In occasione del Remembrance Sunday i duchi di Sussex hanno reso omaggio ai caduti portando un mazzo di fiori al cimitero nazionale di Los Angeles. Una visita definita "personale", che però ha scatenato malumore tra gli inglesi, che non hanno gradito la spettacolarizzazione dell'omaggio. A criticarla, tra gli altri, è stata anche la sorellastra, Samantha Markle, che in radio ha invitato Meghan a scusarsi.

Con la Megxit ile sua moglie Meghan hanno definitivamente fatto un passo indietro dai loro doveri istituzionali. Lontana dal Regno Unito, dunque, la coppia non è tenuta a svolgere alcun ruolo regale tanto meno emulare la famiglia reale nelle celebrazioni ufficiali. E invece mentre la regina Elisabetta II, il principe William e Kate Middleton prendevano parte alla commemorazione del Remembrance Sunday a Londra, dall'altra parte dell'oceano Harry e Meghan facevano lo stesso in un cimitero alla periferia di Los Angeles. La visita, immortalata da un fotografo pagato dalla coppia, ha scatenato l'ira del popolo social che sul web ha riversato la sua rabbia definendo l'omaggio una "messa in scena".