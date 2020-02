India, bimba di 5 anni stuprata in ambasciata Usa

Orrore in India. Una bimba di soli 5 anni sarebbe stata stuprata all'interno dell'amabasciata Usa da un ragazzo di 25 anni residente in uno dei locali della sede diplomatica.

Una violenza da far accapponare la pelle. Lo stupro si è consumato a Chnakyapuri, un ampio comprensorio abitativo che ospita diverse ambasciate e alte commissioni nel centro di Delhi. Stando a quanto si apprende dalla BBC , il presunto aguzzino, un autista 25enne originario del luogo, è stato arrestato nella giornata di domenica 2 febbraio con l'accusa di abuso sessuale di minore.

La disumana aggressione sarebbe avvenuta sabato mattina, in una delle stanze silenziose interne alla sede diplomatica. La piccola, figlia di un addetto alle pulzie, vive con la sua famiglia in uno degli alloggi destinati al personale dell'ambasciata. Subito dopo aver subito la violenza, la bimba avrebbe raccontato tutto ai genitori che, senza alcuna esitazione, ha sporto immediatamente denuncia alla polizia locale. La giovane vittima è stata condotta in ospedale: le sue condizioni di salute sono discrete ma è ancora sotto choc per l'accaduto.

Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Hindustan Times, il 25enne avrebbe "attirato" la ragazzina all'interno del proprio appartamento con un escamotage e, una volta intrappolata, ne avrebbe approfitatto barbaramente. L'uomo conosceva i genitori della bambina e, forte del fatto che intrattenesse con loro un rapporto di buon vicinato, ha agito senza destare sospetti. Ma subito dopo la segnalazione alle forze dell'Ordine, comprovata dal referto medico, il 25enne è stato tratto in arresto con l'ipotesi di reato per stupro di minore.

Nel 2018, il governo locale ha introdotto la pena di morte per coloro che violentano bambini o commettono omicidi nei confronti di minori. Secondo le ultime stime, in India, una bambina su quattro è vittima di stupro e, in almeno il 94% dei casi, gli aguzzini conoscono le vittime.

Il record di crimini sessuali è emerso dopo uno stupro di gruppo nel 2012, un caso che al tempo fece molto discutere, tanto da aprire ad una lunga serie di abusi taciuti per lungo tempo. Sono però stati necessari anni di proteste e mobilitazioni da parte della popolazione locale prima che fossero garantite pene più severe per gli aggressori. Solo negli ultimi mesi, infatti, c'è stato un inasprimento delle leggi fino alla pena di morte. Ciononostante il trend continua ad essere negativo facendo registrare un numero di vittime rabbrividente.