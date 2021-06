Sposa muore durante le nozze: la "sostituiscono" così

Un matrimonio indiano è stato stravolto ultimamente dalla morte improvvisa della sposa, ma le famiglie dei mancati marito e moglie hanno deciso di " proseguire la cerimonia " sostituendo la defunta " con la sorella ". Mentre era infatti in corso il rito nuziale indù, la donna, dopo avere scambiato ghirlande tradizionali con il futuro coniuge, è stata stroncsata da un attacco di cuore. Nonostante il dolore e il panico abbattutosi sul lieto evento, le due famiglie hanno deciso di non interrompere la cerimonia e di fare prendere allo sposo, quale nuova moglie, la sorella della defunta. La vicenda si è consumata nella città di Etawah, nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh.

La sposa, chiamata Surbhi, era appunto crollata per colpa di un infrarto fulminante, lasciando pietrificato il suo promesso marito, Manjesh Kumar; sul posto era stato chiamato subito un medico locale, ma egli non era stato in grado di salvarla. Tuttavia, piuttosto che fermare tutto, le famiglie di entrambe le parti hanno deciso di andare avanti con la cerimonia nuziale, rimpiazzando semplicemente la sposa con sua sorella Nisha, come se nulla fosse accaduto. Il corpo senza vita di Surbhi sarebe stato quindi tenuto in una stanza separata durante i festeggiamenti per le nozze tra Manjesh e Nisha e, in seguito, è stato cremato.

Secondo Ajab Singh, zio della defunta, sarebbe stata " estremamente difficile " la scelta delle due famiglie di proseguire il rito e di fare sposare all'uomo la sorella di Surbhi: " Non abbiamo mai assistito a tali emozioni contrastanti. Il dolore per la sua morte e la felicità del matrimonio devono ancora equilibrarsi ". Saurabh, fratello della vititma, ha poi aggiunto davanti alle emittenti indiane: " È difficile credere che un cadavere fosse nell'altra stanza e una sposa fosse in preparazione nella sala attigua ". Lo stesso Saurabh ha fornito ulteriori dettagli sull'accaduto: " Entrambe le famiglie si sono sedute insieme e qualcuno ha suggerito di fare sposare Manjesh con mia sorella minore Nisha. Le famiglie hanno discusso la questione ed entrambe hanno acconsentito ".

Secondo gli organi di informazione indiani, diversi motivi si celerebbero dietro la decisione delle famiglie di non mandare all'aria le nozze. In particolare, i parenti della sposa si aspettavano molto probabilmente una ricca dote da Manjesh, mentre quelli dell'uomo avrebbero voluto assolutamente evitare lo stigma del ritorno a casa dopo un matrimonio " senza sposa ".