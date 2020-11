Inizia la battaglia per gli Usa: affluenza da record alle urne

La battaglia per la Casa Bianca ha inizio. L'America ha deciso ed è iniziato lo scrutinio per capire chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti. La sfida in Usa è tra due personalità praticamente agli antipodi: Joe Biden e Donald Trump. Un duello tra due uomini che hanno un'idea completamente diversa degli Stati Uniti e della posizione americana nel mondo. E adesso si saprà chi ha fatto più presa sul popolo americano.

Affluenza record

I sondaggi hanno mostrato da sempre un Biden in vantaggio rispetto al presidente Trump. Pochissimi gli analisti che invece hanno dato per molto probabile o addirittura per certa una vittoria dell'attuale inquiulino della Casa Bianca. Quello che è certo è che i risultati definitivi potrebbero non arrivare nell'arco di questa lunga notte elettorale. Il record di voti per postan (102 milioni di elettori si sono espressi prima dell'Election day del 3 novembre) hanno cambiato completamente il modo di leggere i risultati elettorali.

Quello che è abbastanza certo, è che se i democratici Usa hanno scelto in massa per il voto per corrispondeza, i repubblicani hanno preferito quello tradizionale recandosi alle urne: l'ondata rossa repubblicana, come definita da molti osservatori, potrebbe quindi essersi abbattuta sull'America proprio il giorno dell'election day. E per molti si tratta dell'affluenza più alta dal 1908.

In ogni caso, anche se in numeri assoluti è probabile che Trump non abbia la maggioranza - come del resto fu anche nel 2016 - saranno gli Stati-chiave a decidere davvero la battaglia per la presidenza degli Stati Uniti.

I primi risultati

I primi numeri ufficiali arrivano da Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont e Virginia. Dopo mezz'ora è il turno di West Virginia e Ohio, con quest'ultimo a poter già essere l'ago della bilancia per capire chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Secondo le previsioni, Trump, in caso di vittoria nei due feudi repubblicani, avrebbe i primi 19 grandi elettori.

A mezzanotte si sono chiusi i primi seggi in Kentucky e Indiana. Secondo i primi exit poll della Cnn, in Indiana Trump è al 68,3%, mentre Biden al 29,7%.