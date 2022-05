Svolta in Irlanda del Nord, vittoria storica per lo Sinn Fein, ex braccio politico dell'Ira

Incredibile successo in Irlanda del Nord per i nazionalisti del Sinn Féin, risultati essere il partito più votato nelle elezioni del 2022. Stando ai dati arrivati sino ad ora, il gruppo politico sarà la prima formazione ad avere la maggioranza nell'Assemblea nordirlandese. Si tratta di una vittoria storica per l'ex braccio politico dell'Ira, che ha ottenuto 27 seggi, mentre 24 restano al Partito Democratico Unionista (Dup). Michelle O'Neill, che ha già espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto, sarà il nuovo premier.

Secondo alcuni si tratta di una vera e propria svolta, perché dopo 101 saranno i cattolici repubblicani a governare. Jeffrey Donaldson, leader unionista, si è congratulato con i vincitori, ma non ha voluto salutare Michelle O'Neill e Mary Lou McDonald, presidente del Sinn Féin.

"Lunedì, quando ci insedieremo, inizieremo la nuova era ", hanno promesso le due donne, dichiarano che il loro primario obiettivo sarà quello di aiutare i cittadini ad affrontare la crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria e dal conflitto in atto in Ucraina. " Garantirò una leadership inclusiva, che assicuri diversità, diritti e uguaglianza a coloro che sono stati esclusi, discriminati o ignorati in passato ", ha dichiarato la vice leader dello Sinn Féin, come riportato da Nova. " Il benessere di tutte le persone viene prima di tutto. Ecco il motivo per cui lunedì dobbiamo presentarci tutti insieme. Ecco il motivo per cui lunedì c'è l'urgenza di ripristinare un esecutivo ".