"Israele come i talebani". Scoppia la bufera sulla deputata dem Ilhan Omar

La deputata americana democratica Ilhan Omar, di religione islamica nonché prima esponente del Congresso " velata ", è finita ultimamente nella bufera per un suo tweet in cui " paragona Israele ai Talebani ". Le parole in questione sono state pubblicate lunedì sul web dalla parlamentare di origini somale e da lei presentate come l'oggetto di un suo colloquio avuto in precedenza con Antony Blinken, il capo della diplomazia Usa.

Nel tweet in questione, la deputata del Minnesota, già nota per le sue invettive contro lo Stato ebraico e in difesa dei diritti dei palestinesi, aveva tuonato: " Dobbiamo avere lo stesso livello di responsabilità e giustizia per tutte le vittime di crimini contro l’umanità. Abbiamo visto atrocità impensabili commesse da Stati Uniti, Hamas, Israele, Afghanistan e Talebani. Ho chiesto al Segretario Blinken dove le persone dovrebbero andare per la giustizia ".

We must have the same level of accountability and justice for all victims of crimes against humanity.



We have seen unthinkable atrocities committed by the U.S., Hamas, Israel, Afghanistan, and the Taliban.



I asked @SecBlinken where people are supposed to go for justice. pic.twitter.com/tUtxW5cIow — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) June 7, 2021

La Omar aveva poi diffuso un video in cui ricostruiva la sua conversazione con Blinken, dichiarando di avere chiesto allora a quest'ultimo "quali meccanismi sono in atto negli Stati Uniti per le vittime di presunti crimini contro l’umanità in Israele, Palestina e Afghanistan ".

Dopo avere di fatto equiparato Israele, Hamas e Talebani, la parlamentare del Minnesota aveva denunciato: " Se i tribunali nazionali non possono o non vogliono perseguire la giustizia, e ci opponiamo alla Corte penale internazionale, dove pensiamo che le vittime di questi presunti crimini dovrebbero andare per ottenere giustizia? ".