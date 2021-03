Joe Biden choc su Vladimir Putin: "Un assassino"

Tensione alle stelle fra Joe Biden e Vladimir Putin. Gli Stati Uniti, proprio come nel 2016, accusano la Federazione Russa di aver provato a interferire nel processo elettorale americano, intervenendo a favore dell'ex Presidente Usa Donald Trump. La comunità dell'intelligence ha pubblicato martedì un rapporto declassificato che elenca tutti i tentativi stranieri di influenzare le elezioni del 2020 - e mette in evidenza come i principali avversari degli Usa, come Russia e Iran, considerino le elezioni statunitensi delle "opportunità" per sostenere la loro agenda politica. Come sottolinea Vox, il documento di 15 pagine del National Intelligence Council, che è una versione pubblica di un rapporto riservato, afferma tuttavia che nessuna nazione ha in realtà provato concretamente ad alterare il risultato elettorale. In altre parole, il processo elettorale stesso non è stato compromesso.

Biden choc: "Putin assassino"

Nonostante questo, la reazione di Joe Biden è durissima e il presidente assicura, in un'intervista rilasciata a Good Morning America, che il presidente russo Vladimir Putin " pagherà un prezzo " per aver cercato di interferire nelle elezioni americane. Nella medesima intervista, Biden ha dichiarato di aver avvertito Putin di una potenziale risposta alle interferenze elettorali durante una telefonata tra i due leader alla fine di gennaio. " Abbiamo avuto un lungo colloquio, lo conosco relativamente bene - ha detto Biden - e la nostra conversazione è iniziata così: 'io ti conosco e tu mi conosci, se stabilisco che questo è successo, allora preparati ". Ma il presidente eletto è andato oltre, lasciandosi andare a un'accusa choc nei confronti dell'omologo russo: Biden, infatti, alla domanda dell'intervistatore, ha dichiarato di credere che Putin sia un " assassino ", salvo poi tentare di correggere il tiro e sottolineare che, comunque, i due Paesi possono " lavorare insieme nell'interesse comune ".

Indignazione a Mosca per le parole choc di Biden