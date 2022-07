Joe Biden (di nuovo) positivo al Covid

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato di nuovo positivo al Covid, dopo un test effettuato qualche ora fa. A riferirlo è la Casa Bianca, che ha informato sulle condizioni del presidente, che non ha sintomi. A tal proposito è stato anche sottolineato che Biden non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il farmaco che ha preso la prima volta che è stato contagiato. Il test negativo contro il Covid di Joe Biden risale a meno di una settimana fa, esattamente martedì.

Quest'oggi, invece, il presidente Usa si è sottoposto nuovamente al test che ha dato esito positivo. Pertanto, come annunciato dal medico della Casa Bianca, Joe Biden è costretto a un nuovo isolamento. Il medico personale del presidente, Kevin O'Connor, ha spiegato che questo fenomeno viene definito "effetto rebound", letteralmente rimbalzo, della positività. È stato registrato in una piccola percentuale di pazienti che, proprio come Biden, sono stati sottoposti alla cura antivirale con il Paxlovid. Prima della nuova rilevazione di positività, era stato annunciato che il presidente avrebbe indossato la mascherina per i successivi 10 giorni.

Solo poche ore fa, Joe Biden ha scritto su Twitter: " Il Covid è ancora tra noi ma la nostra lotta contro il virus ha fatto la differenza ". Il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti si è assicurato 171 milioni di dosi di vaccini aggiornati contro il Covid. I vaccini prendono di mira la variante omicron e saranno usati per la campagna di richiamo dell'autunno. Gli Usa hanno acquistato 66 milioni di dosi della nuova formula vaccinale di Moderna, con un accordo da 1.74 miliardi di dollari. L'ordine di Moderna si aggiunge a un accordo da 3.2 miliardi di dollari per l'acquisto di 105 milioni di dosi aggiornate del vaccino prodotto da Pfizer. Le azioni di Moderna sono in rialzo del 2.04%, mentre Pfizer perde l'1.12%.