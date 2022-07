BoJo in versione Top Gun: in volo sull'Eurofighter per salutare la fine del mandato

Nella giornata in cui tutti i riflettori del Regno Unito sono puntati sull’ultimo voto dei deputati Tory, dal quale emergeranno i due candidati che si sfideranno al ballottaggio per succedere a Boris Johnson come leader del partito, e quindi primo ministro, l’account ufficiale di Downing Street 10 ha diffuso un video del tutto particolare. Nella breve clip si vede proprio Johnson solcare i cieli inglesi versione Top Gun a bordo di un caccia Eurofighter Typhoon della Royal Air Force (RAF).

Johnson versione Top Gun

A quanto pare, almeno questa è la sensazione che filtra da Londra, Johnson non sembra essere particolarmente preoccupato su chi sarà il suo successore. Il dimissionario premier inglese è stato immortalato a bordo di un caccia, intento a solcare i cieli in versione Top Gun.

Sono trascorse poche settimane dalla conclusione del suo mandato, ma Johnson non intende mollare la scena. Prima di abbandonare definitivamente l’incarico, Bojo ha voluto provare l’ebbrezza di volare “in sella” ad un aereo da combattimento.

Il video, subito virale, mostra, come detto, Johnson volare nei cieli inglesi. L’ormai ex premier, in primo piano, alza il pollice verso l’alto e appare soddisfatto dell’esperienza. Sui social network gli utenti lo hanno paragonato a Tom Cruise, nei panni di Top Gun. Il paragone è ovviamente una montatura ironica ma – c’è da scommetterci – a Johnson piacerà di sicuro.

La corsa per il post Johnson

Mentre il video di Johnson è stato rilanciato sul web di sito in sito, la corsa per la sua successione va avanti. I tre candidati ancora in ballo, dopo l'eliminazione ieri dell'ex ministra dell'Uguaglianza, Kemi Badenoch, sono Liz Truss, Penny Mordaunt e Rishi Sunak. Quest'ultimo è risultato il più votato ieri dai deputati, mentre per Truss e Mordaunt sarà decisivo riuscire a convincere i sostenitori di Badenoch per approdare al ballottaggio. In quell'occasione voteranno tutti gli iscritti al partito.

L'ex Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak resta dunque in pole position per la successione a Boris Johnson come primo ministro britannico avendo raccolto 118 voti nella nuova consultazione avvenuta tra i deputati del Partito Conservatore. Secondo i dati comunicati da Graham Brady, presidente del comitato elettorale interno al partito di maggioranza, al termine del quarto scrutinio si conferma la preferenza per Sunak seguito al secondo posto dalla segretaria di Stato al Commercio estero Penny Mordaunt (90 preferenze) e dal ministra degli Esteri Liz Truss (86).

Titoli di coda

Nel frattempo, il premier britannico uscente Johnson ha voluto ringraziare personalmente i vigili del fuoco e gli operatori che sono in prima linea che " stanno lavorando duramente per tenerci al sicuro in questa giornata torrida ", la più calda mai registrata in Gran Bretagna. " Esorto tutti a continuare a seguire i consigli dei servizi di emergenza, inclusi i vigili del fuoco mentre affrontano gli incidenti ", ha scritto Johnson su Twitter.

In un clima quasi surreale – non solo politico - il leader dei laburisti britannici, Keir Starmer, ha attaccato proprio Johnson, sottolineando che è stato costretto ad annunciare le dimissioni perchè " indegno " e " inadatto ". Al contrario dei suoi predecessori, David Cameron e Theresa May, caduti su questioni politiche, BoJo è stato " costretto a lasciare in disgrazia, giudicato dai suoi colleghi e pari indegno della posizione e inadatto all'incarico ", ha martellato Starmer, intervenendo al voto di fiducia sul governo.