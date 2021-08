Afghanistan, si aggrava il bilancio dell'agguato a Kabul: 170 morti

È stato aggiornato il bilancio delle vittime degli attentati avvevuti a Kabul nella giorntata di ieri, giovedì 26 agosto, almeno stando a quanto riportato dalla Cbs. L'emittente americana, infatti, ha dichiarato che, a seguito della deflagrazione dei due ordigni esplosivi, sarebbero complessivamente 170 i morti, anche se, per il momento, risultano identificati solo 32 uomini, tre donne e tre bambini. Cbs, basandosi sulle dichiarazioni dei funzionari afghani, ha parlato anche di 200 feriti.

A seguito dello "spaventoso atto terroristico" avvenuto nei pressi dell'aeroporto di Kabul, come scritto su Twitter dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, le bandiere di tutti e trenta gli stati membri dell'Alleanza atlantica sventolano a mezz'asta nel quartier generale di Bruxelles. "Piangiamo tutte le vittime" , ha aggiunto Stoltenberg, e "onoriamo i militari Usa che hanno perso la vita per mettere in salvo altri, non saranno mai dimenticati" .

La fuga dall'Afghanistan

Sono almeno mezzo milione, secondo la stima effettuata dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), gli afghani pronti a fuggire dai confini del proprio Paese. L'Unhcr lancia l'allarme, invitando tutti gli Stati ad aprire i confini per permettere lo spostamento dei profughi verso occidente: "In termini numerici ci stiamo preparando per circa 500 mila nuovi rifugiati nella regione. Questo è lo scenario peggiore" , ha dichiarato il vice Alto commissario delle Nazioni Unite Kelly Clements durante un briefing a Ginevra, come riportato da Nova. "Anche se a questo punto non abbiamo visto grandi deflussi di afgani, la situazione all'interno dell'Afghanistan si è evoluta più rapidamente di quanto ci si aspettasse" , ha concluso.

Gli italiani

"Tutti gli italiani che volevano rientrare dall'Afghanistan sono rientrati e circa 4.900 cittadini afghani sono stati evacuati" , ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio al termine dell'incontro con il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov. "Nelle prossime ore partirà l'ultimo C-130 dall'aeroporto di Kabul dove saranno a bordo sia il console Tommaso Claudi che l'ambasciatore Pontecorvo, oltre a tutti i militari e carabinieri che hanno contribuito alla sicurezza delle operazioni di evacuazione di questi giorni" , ha precisato.

La condanna dell'Ue

"Condanniamo con la massima fermezza il barbaro attacco all'aeroporto di Kabul in mezzo a una folla fitta che attende disperatamente l'evacuazione" , scrivono in una nota congiunta il presidente della Commissione esteri del Parlamento europeo David McAllister, il presidente della sottocommissione per i diritti umani Maria Arena ed il presidente della delegazione per le relazioni con l'Afghanistan Petras Austrevicius. "Siamo in lutto con le famiglie dei 72 civili e di almeno 13 militari statunitensi che hanno perso la vita. Questo atto barbaro contro persone innocenti è imperdonabile. A nome del Parlamento europeo, esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime" .

Oltre alla condanna del gesto, l'Ue vuole che sia fatta giustizia: "Chiediamo a coloro che de facto sono al potere e all'autorità dal 15 agosto 2021 di chiamare a rispondere i responsabili di questo atto terroristico. I talebani devono assumersi la responsabilità della sicurezza delle aree sotto il loro controllo" , aggiungono.