Kiev accusa i russi: da Chernobyl rubate 133 sostanze radioattive

Occhi ancora puntati sulla centrale nucleare di Chernobyl, una delle prime tappe dell'esercito russo subito dopo essere entrato in territorio ucraino. Su quanto accaduto entro i confini della struttura è stato detto molto, anche che alcuni soldati di Mosca avrebbero addirittura maneggiato a mani nude del materiale altamente radioattivo.

Arriva oggi la notizia, riportata dalla Bbc, ossia dai media britannici, che le forze russe entrate a Chernobyl avrebbero rubato delle sostanze radioattive dai laboratori di ricerca. Bbc cita come fonte un comunicato della stessa Agenzia statale ucraina per la gestione della zona di esclusione, che ha rilasciato una dichiarazione sulla propria pagina Facebook. L'Agenzia afferma inoltre che le sostanze indebitamente sottratte potrebbero potenzialmente uccidere gli stessi soldati entrati in loro possesso.

Nello specifico, viene riferito che ad aver rubato sopracitate sostanze sarebbe stato un gruppo di soldati russi entrati in un’area di stoccaggio della base di ricerca Ecocentre. Proprio qui avrebbero trovato e portato via 133 sostanze altamente radioattive. " Anche una piccola parte di queste sostanze è mortale se gestita in modo non professionale. L'ubicazione delle sostanze rubate è attualmente sconosciuta ", spiega l’Agenzia, come riportato da Bbc.

Resta da comprere, nel caso la notizia venisse confermata, per quale ragione le truppe russe avrebbero deciso di portare via queste 133 sostanze altamente radioattive. Bbc, per sua stessa ammissione, non può confermare i fatti in prima persona, ma solo riportare quanto riferito dall'Agenzia statale ucraina per la gestione della zona di esclusione.