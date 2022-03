"Vuole la guerra tra Nato e Russia": affondo di Lavrov contro Zelensky

Secondo il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, sarebbero le autorità ucraine di Mariupol a impedire ai civili di lasciare la città attraverso i corridoi umanitari concordati. È " il regime ucraino " che sta impedendo l'evacuazione dei civili dalla città del sud del Paese, replicando alle accuse mosse dalle autorità ucraine. " È una situazione strana: tutti vogliono raggiungere un'intesa eppure sembra che gli ucraini inventino dei motivi per tirare per le lunghe, per rimandare, aggiornare i termini dell'incontro " in base ai quali tenere i negoziati con la Russia ha sottolineato il ministro russo in conferenza stampa affermando che i militari russi avrebbero fatto tutto il possibile per rendere possibili corridoi umanitari in Ucraina.

"Zelensky prende tempo"

Secondo Lavrov, questi segnali indicano che Zelensky vorrebbe risolvere il conflitto " con la partecipazione della Nato e non attraverso i colloqui ". Il capo della diplomazia di Mosca ha ironizzato dicendo che il presidente ucraino non sentirebbe nemmeno le dichiarazioni che provengono da Berlino e Parigi, concludendo che " Zelensky è un tipo umorale. Quindi speriamo bene ", ha aggiunto Lavrov. La delegazione russa sarebbe già pronta da venerdì sera per un nuovo "round" di colloqui con l'Ucraina sottolineando di nuovo che " nell'ottica di consultazioni russe-ucraine gli interventi di Zelensky non infondono ottimismo ".

"Vuole provocare conflitto Russia-Nato"

Nella sua conferenza stampa che sa più di invettiva, il capo della diplomazia di Mosca ha accusato apertamente Zelensky di voler provocare " un conflitto tra la Nato e la Russia ", aggiungendo che avrebbe rilasciato dichiarazioni molto forti nei confronti dei suoi tutor invece di voler risolvere il conflitto attraverso i colloqui. Come riportanto le agenzie, Russia e Ucraina hanno concordato un cessate il fuoco a Mariupol dalle 8 e l'avvio di corridoi umanitari alle 10, ma il vice sindaco, Serhiy Orlov, ha denunciato violazioni da parte delle forze russe che stanno continuando a bombardare.

Qual è l'obiettivo russo

Parlando della guerra in Ucraina il ministro degli Esteri ha ribadito che l'obiettivo di Mosca resta la " denuclarizzazione e denazificazione dell'Ucraina " perché ci sono "d ei nazisti in giro in Ucraina con il sostegno dell'Unione Europea ". L'obiettivo russo, come è noto, viene ribadito dal ministro, secondo il quale " bisogna riconoscere l'indipendenza della Crimea, e delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk ", ha aggiunto.

"Non è vero, nessun cessate il fuoco"