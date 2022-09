L’addio dell’orsetto Paddington alla regina Elisabetta: "Grazie di tutto"

Anche l’orsetto Paddington è affranto per la morte della regina Elisabetta II. Con un tweet semplice ma commosso ha salutato la sua “vecchia amica” regalandole un messaggio d’addio. “Thank you Ma'am, for everything” , ossia, “Grazie di tutto” , c’è scritto. Il loro simbolico incontro era diventato uno sketch realizzato dalla Bbc che doveva dare risalto alle celebrazioni per i suoi 70 anni di regno, in particolare al concerto del 4 giugno davanti a Buckingham Palace.

Nel filmato, l'orsetto Paddington, personaggio creato da Michael Bond e amatissimo in Inghilterra dai più piccoli, è seduto con la regina Elisabetta per il consueto tè e offre alla sovrana uno dei suoi famosi sandwich alla marmellata. Elisabetta rifiuta gentilmente, svelando al suo ospite di nascondere anche lei uno spuntino nella sua inseparabile borsetta. La scena si chiude con Paddington che fa gli auguri e ringrazia la regina, mentre il maggiordomo annuncia l'inizio del concerto.

Dalla piazza risuonano le leggendarie note del brano We Will Rock You dei Queen, il cui ritmo coinvolgente viene seguito a suon di cucchiaini da Paddington e dalla stessa Elisabetta. Un video iconico e diventato virale in più parti del mondo. L'orso Paddington, immigrato dal "profondo Perù", con il suo vecchio cappello, la sua valigia ammaccata e il panino con la marmellata, è diventato un cult della letteratura per i bambini. I libri dell'orso Paddington sono stati tradotti in trenta lingue, con 70 titoli e hanno venduto più di 30 milioni di copie in tutto il mondo. Sempre educato, gentile e ben intenzionato, l’orsetto Paddington ha un'infinita capacità di mettersi nei guai. Ama la marmellata d'arance e la cioccolata calda.