La Regina piange al funerale. Poi si gira per cercare Filippo

Ha avuto ragione l’Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby quando, poche ore prima del funerale, ha dichiarato alla BBC: “La gente non dovrebbe giudicare [la regina Elisabetta] dalle apparenze. È la Regina. Si comporterà con la straordinaria dignità e lo straordinario coraggio che la caratterizzano”. Welby, però, ha anche puntualizzato: “Sta dicendo addio a una persona con la quale è stata sposata per 73 anni”.

È vero. Abbiamo visto tutti la sovrana piegata sotto al peso del suo dolore, ma meravigliosamente forte e dignitosa, proprio come l’ha descritta l’Arcivescovo. Poco importa che non sia riuscita a trattenere le lacrime e ci abbia mostrato, evento più unico che raro, i suoi sentimenti più profondi.

Le lacrime della Regina e di Carlo

Alle 16:22, mentre si recava alla St. George’s Chapel sulla State Bentley, Sua Maestà ha pianto. Si è subito asciugata gli occhi, ricomposta, ma quelle lacrime le ha viste tutto il mondo. Una di quelle manifestazioni di debolezza tanto detestate dal protocollo reale? No, semmai una dimostrazione di coraggio. Il coraggio di presentarsi, forse per la prima volta nel suo lungo regno, non solo come una sovrana, ma come una vedova. Anche il principe Carlo non ha potuto e non ha voluto fermare la commozione. Alle 16:42 le telecamere lo riprendono mentre, davanti al feretro del padre, piange come farebbe qualunque figlio.

C'è anche un altro eposodio che ha commosso tutti quelli che hanno assistito al funerale. Al momento dell'arrivo del feretro nella Cappella di San Giorgio, la monarca, che stava per varcare la soglia della Chiesa, si è girata e ha rivolto un ultimo sguardo al marito. Un gesto forse istintivo, perché di solito, quando Elisabetta e Filippo partecipavano a eventi pubblici, lei si girava sempre a guardarlo. Lo ha fatto di nuovo, forse anche per rendergli omaggio. Come se il principe fosse ancora lì. Per l'ultima volta.

Sua Maestà ha perso un alleato