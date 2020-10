Due decapitati, una pugnalata: così ha ucciso il terrorista

Ancora terrorismo. E ancora in Francia. A pochi giorni dalla decapitazione a Parigi del professore Samuel Paty decapitato da un islamista 18enne, il copione si ripete. Questa volta a Nizza. Un uomo, anche qui armato di coltello, con il volto coperto da passamontagna ha fatto irruzione, alle 9 di giovedì 29 ottobre, all'interno della basilica di Notre-Dame, nel cuore della città e a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Sale questa volta il bilancio delle vittime. Tre i morti, secondo quanto riportano i media francesi. Ci sarebbero anche diversi feriti. Ancora imprecisato numero e ulteriori dettagli a riguardo.

Le tre vittime dell'attentato di Nizza

Delle tre vittime dell'attentatore di Nizza, due sarebbero state uccise all'interno della basilica di Notre-Dame, secondo quanto riportato da fonti governative. Una donna di 70 anni, entrata di buon mattino in chiesa, è stata decapitata dall'attentatore armato di coltello. La polizia parla di una donna anziana sgozzata, "quasi decapitata" vicino l'acquasantiera. Stessa sorte è toccata al custode della chiesa, deceduto dopo essere stato sgozzato dal terrorista. La terza vittima, un'altra donna di circa 40 anni, invece, gravemente ferita, è morta in un bar nei dintorni della basilica di Notre-Dame, dove aveva cercato di trovare rifugio dal suo assassino.

Chi è l'attentatore di Notre-Dame

L’aggressore è stato bloccato dalla polizia municipale, che ha fatto irruzione in chiesa sparando, dopo essere stata avvertita dai passanti allarmati dalle grida provenienti dall’interno della basilica di Notre-Dame. L'uomo, colpito dall’arma da fuoco di un poliziotto, è rimasto ferito e si trova ricoverato all’ospedale della città. Secondo fonti non ufficiali, sarebbe stato accompagnato da un complice, e la polizia ha chiesto ai cittadini di prestare attenzione per permettere la conclusione della caccia all'uomo scattata per fermare il secondo uomo coinvolto nell'attacco.

"L'autore dell'attentato - ha riferito il sindaco Christian Estrosi - mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar". Dunque, per il primo cittadino di Nizza, "non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco". L'uomo, che avrebbe rivendicato la paternità dell'attentato, avrebbe detto di chiamarsi "Brahim" e di aver agito da solo. Gli inquirenti hanno rilevato le sue impronte digitali per risalire alla sua esatta identità. A Parigi il premier Jean Castex si trovava all’Assemblea nazionale per illustare le misure del nuovo lockdown, che scatterà questa sera. Ma ha lasciato subito il Parlamento per raggiungere il ministero degli Interni, dove sta coordinando a distanza gli interventi a Nizza con il ministro Gérald Darmanin. Anche il presidente Emmanuel Macron sta andando sul posto.