"Letture": alcuni libri consigliati dalla Cina

Di seguito una serie di libri e letture per capire e analizzare il mondo Cina seguendo un punto di vista diverso dal solito.

Quattro generazioni sotto lo stesso tetto - Lao She

Tenendo sullo sfondo il celebre “Incidente del ponte di Marco Polo” (ponte Lugou; fu la scintilla della seconda guerra sino-giapponese) e la caduta di Beiping nel 1937, il romanzo narra in

modo realistico l’esistenza di quattro generazioni della famiglia Qi e la gloria, la disgrazia, la vita e la morte di persone di varie classi, gli abitanti del vicolo Xiaoyanjuan. La trama accompagna la tragedia della gente comune durante l’invasione giapponese e dopo la caduta di Beiping, dipinge l’inquietudine, la confusione e lo shock inferto alle loro vite. La difficile scelta tra resistenza e obbedienza, della nazione e di ciascun individuo si intrecciano in modo profondo, mostrando i percorsi difficili e tortuosi che la gente comune è costretta a prendere nel corso della storia. Nel percorso della letteratura cinese moderna Lao She (3 febbraio 1899, 24 agosto 1966) è un maestro riconosciuto di critica culturale. In questa monumentale opera letteraria guarda alla guerra contro il Giappone attraverso gli occhi degli uomini comuni e vaglia la cultura cinese che attraversa la guerra. Nell’e- Letture 读书 sprimere la crudeltà dei combattimenti, la devastazione della civiltà e della vita umana, gli alti e bassi del destino e dello spirito della nazione, Lao She crea un microcosmo di contenuto narrativo, con un forte impatto artistico. Lao She è stato romanziere, scrittore e sceneggiatore, fu il primo autore a ricevere il titolo di “Artista del popolo” nella Repubblica Popolare Cinese. La maggior parte delle sue opere si basano sulla vita degli abitanti delle città. Fu magistrale nel ritrarre la condizione e le fortune dei ceti poveri urbani, particolarmente portato a ritrarre la contraddittoria psicologia dei cittadini conservatori e arretrati della classe medio- bassa, imbevuti di concetti patriarcali feudali e sottoposti all’urto di nuove tendenze storiche. Egli amava riproporre conflitti sociali universali attraverso ordinarie scene quotidiane e la sua scrittura giunge spesso a scavare nello spirito nazionale o a contemplare il destino della nazione, salvando la cupezza e la pesantezza della vita attraverso 76 la leggerezza e l’arguzia. Le dettagliate descrizioni del paesaggio naturale e dei costumi rendono le sue opere più vive e attraenti.

Rileggere i romanzi cinesi del XX secolo - Xu Zidong

Si tratta di un’analisi cronologica dei vari ceti di cui si compone la società cinese, tra i quali militano “gli studiosi, i contadini, gli artigiani, i commercianti e i funzionari”, e di una rielencazione dei principali fili conduttori dei romanzi cinesi del XX secolo, prendendo come campione quasi 100 romanzi cinesi di breve e media lunghezza apparsi nella storia letteraria moderna e contemporanea. Il volume comincia con la “profezia” de Il futuro della nuova Cina di Liang Qichao, pubblicato nel 1902, e termina con il romanzo di fantascienza di Liu Cixin Il problema dei tre corpi, pubblicato nel 2006. Il testo ci dice che dietro ai capolavori della storia letteraria degli ultimi cento anni ci sono stati cinesi in carne ed ossa e che quando osserviamo il loro intimo, le lacrime e i sogni, osserviamo anche noi stessi oggi.

Storia della conquista mongola della dinastia Jin - Zhou Sicheng

Nel dodicesimo secolo, gli Jurchen, originari del nord-est della Cina, salirono rapidamente al potere e fondarono la dinastia Jin, che un tempo stata la potenza dominante nell’Asia orientale. Tuttavia, dal 1211, quando gli eserciti mongoli invasero il sud, in venti anni la dinastia Jin perse il suo esercito e fu costretta a spostare il centro della sua resistenza dalla capitale Zhongdu a Bianjing e poi a Caizhou, prima di crollare definitivamente sotto l’assedio degli eserciti mongoli e dei Song meridionali. Il libro si concentra su diversi grandi assedi portati avanti durante la guerra mongolo-jin, descrivendo le tattiche militari e lo svolgimento delle operazioni militari delle due parti in diverse battaglie chiave, rivelando al contempo tutta una serie di colpi di stato, ammutinamenti e cambiamenti di potere all’interno dell’impero Jin. Mostrando le strategie di resistenza dell’esercito e del popolo Jin durante l’assedio di Zhongdu e Bianjing da parte dei mongoli, così come la loro lotta per la sopravvivenza e il loro mondo psicologico di fronte alla carenza di rifornimenti e al divampare delle epidemie, l’autore illustra l’organizzazione della difesa e della resistenza fino alla morte del re e alla caduta dell’intera dinastia, bene analizzando anche i motivi dell’ascesa dei Jin e della loro conseguente caduta.

Manuale di osservazione degli uccelli in Cina - Liu Yang / Chen Shuihua

Questo manuale contiene un totale di 1.489 specie di uccelli che erano presenti in Cina prima dell’ottobre 2020. Sono inclusi anche uccelli potenzialmente avvistati in Cina ma non ancora registrati ufficialmente. Tra l’altro, il manuale invita i pittori a dipingere a mano gli uccelli ed oltre ai disegni realistici di cui è corredato il volume, i lettori possono anche sentire il verso degli uccelli scansionando i codici QR allegati alle immagini. La speranza dell’autore è che non solo i birdwatcher e gli amanti degli uccelli in generale acquistino questo libro, ma che esso venga usato da chi ama viaggiare nella natura, così come da coloro che in qualsiasi modo sono a contatto con le riserve naturali. La speranza di quest’opera è che essa possa contribuire alla conservazione della diversità ornitologica in Cina.