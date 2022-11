"Letture": alcuni libri consigliati dalla Cina

Di seguito una serie di libri e letture dalla Cina per capire e analizzare il mondo seguendo un punto di vista diverso dal solito.

"Interpretazione dell’economia cinese" di Lin Yifu

Il libro riassume le esperienze della Cina e di altri Paesi e regioni nelle loro attività di sviluppo economico e di riforma, presentando una teoria generale dello sviluppo e della trasformazione economica e utilizzando questa teoria per analizzare i vari risultati ottenuti dalla Cina nel processo di riforma e sviluppo e i principali problemi economici e sociali da affrontare, esplorandone le cause e le soluzioni. Analizzando diversi esempi, il libro ricorda sistematicamente lo sviluppo economico e l’esperienza di riforma della Cina, spiegando in modo approfondito le questioni più interessanti dello sviluppo economico cinese. Di fronte a una serie di nuovi cambiamenti nella nuova situazione, come le crescenti incertezze dell’economia mondiale e lo sviluppo economico cinese che sta entrando in una nuova normalità, il libro discute i contenuti della grande rinascita della nazione cinese e della rinascita culturale cinese e fornisce un’interpretazione approfondita di questioni di interesse come l’attrito commerciale sino-americano, la “Belt and Road” e la costruzione delle zone pilota di libero scambio.

"Rapporto annuale sullo sviluppo dell’Italia (2021-2022)" - Istituto di Studi Europei dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, Ufficio per la Cooperazione Internazionale dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, Istituto di ricerca sull’Italia della Chinese Association for European Studies

Questo rapporto, il terzo di una serie di rapporti annuali sull’Italia, è intitolato “Cercare opportunità dall’emergenza sanitaria pandemica”. Il rapporto fornisce una panoramica dello sviluppo dell’Italia nel 2021 in diversi ambiti, tra cui quello politico, economico, sociale e diplomatico; propone inoltre una valutazione dello sviluppo delle relazioni bilaterali e un’analisi delle relazioni e della cooperazione tra i due Paesi vista da diverse prospettive. Secondo quanto riportato nel Libro Blu, la cooperazione pragmatica rimane nel complesso il pilastro delle relazioni Cina-Italia, con un aumento significativo del commercio bilaterale, in controtendenza rispetto allo scorso anno, che rappresenta uno dei principali punti di forza della cooperazione tra i due Paesi.

"Un Secolo di Dunhuang" di Sun Zhijun

Nel 366 d.C., Le Zun iniziò a scavare la prima grotta di Mogao. Per oltre 1.500 anni, le Grotte di Mogao sono state il crocevia di civiltà, popoli e religioni orientali e occidentali, vivendo ascesa e caduta fino al completo oblio per secoli. Dalla riscoperta della Grotta delle Scritture nel giugno del 1900, la graduale ascesa degli studi su Dunhuang e la trasformazione delle Grotte di Mogao dall’oscurità a gioiello storico del patrimonio mondiale sono avvenute nell’arco di un secolo, con l’erosione delle grotte da parte dei venti, delle piogge, della neve e della sabbia della natura oltre che con l’inquietante distruzione causata da sconvolgimenti nazionali, guerre brutali e altri fattori umani. Confrontando le immagini di un arco di tempo di 120 anni, possiamo vedere quelle lasciate alle spalle, quelle scomparse per sempre, quelle distrutte; possiamo vedere il pulsare della vita delle Grotte di Mogao, sentire il suo battito cardiaco e il suo respiro e vedere ciò a cui generazioni di guardiani di Dunhuang si sono dedicati e da cui sono rimasti affascinati. Ciò che vediamo non sono reliquie e affreschi morti, ma storia viva.

"Questa è la Cina!"

Il libro racconta la storia dei cambiamenti geografici della Cina e delle creazioni del popolo cinese negli ultimi 100 anni. Attraverso immagini fotografiche originali e testi ricchi di emozioni, il libro ritrae i paesaggi naturali e quelli geografici e umani rappresentativi della Cina, permettendoci di comprendere il mondo naturale in cui viviamo e di sperimentare la bellezza della natura. In 100 anni, la Cina è passata dall’assenza di binari in acciaio lungo le ferrovie e ad avere ferrovie e autostrade che corrono in tutte le direzioni, collegando l’intero Paese; dal non avere luce elettrica all’accesso all’elettricità per tutti gli 1,4 miliardi di cinesi; per non parlare dei grandi progetti tra cui il trasporto del gas da ovest a est, il trasferimento dell’acqua da sud a nord, l’ecologizzazione del Paese, il volo spaziale con equipaggio, la navigazione satellitare BeiDou e l’atterraggio su Marte...