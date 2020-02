L'ex dittatore egiziano Hosni Mubarak è morto

Hosni Mubarak, il “faraone” dell’Egitto dell’Età Contemporanea, è morto oggi all’età di 91 anni, dopo aver ‘regnato’ sul suo Paese per quasi trent’anni e aver perso “lo scettro” solo con la rivoluzione del 2011.

La carriera militare di Hosni Mubarak

Nato nel 1928 in una famiglia dell’alta borghesia che lo avvia alla carriera militare. Nel 1949 frequenta l'Accademia militare nazionale e, poi, l’anno successivo entra nell'Accademia aeronautica e completa il suo addestramento nell’Unione Sovietica. Dopo la sconfitta nella Guerra dei Sei Giorni del 1967, gli viene affidato il compito di modernizzare le forze aeree e nel 1972 viene nominato Comandante delle Forze Aeree Egiziane e viceministro della Guerra. L’anno seguente contribuisce alla vittoria dell’Egitto nella guerra dello Yom Kippur contro Israele e viene promosso al rango di Maresciallo dell'Aria. Nel ’75 diventa vicepresidente dell'Egitto e, nel 1978, assume la vicepresidenza del Partito Nazionale Democratico (NDP). Nel 1979 l’allora presidente Sadat firma a Camp David l’accordo di pace con Israele e, dopo soli due anni, viene assassinato dai fondamentalisti islamici.

I trent'anni di Mubarak alla guida dell'Egitto

Nel 1981, quindi, Mubarak prende la guida del NDP e diventa il quarto Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, sfuggendo a ben sei tentati omicidi nell’arco del suo trentennio di potere. Nel corso di tutti questi anni, proprio a seguito dell’omicidio di Sadat, mantiene in vigore la legge marziale così da controllare sia la stampa sia le opposizioni politiche. Tale decisione In politica interna sostiene il capitalismo e avvia un processo di privatizzazione ma non riesce a risollevare l’economia egiziana che, nel suo 30ennio di governo, nonostante i passi avanti, continua ad arrancare. In politica estera, invece, come successore di Sadat, si adopera per la pace tra palestinesi e israeliani ma nel 1989 fa rientrare l’Egitto nella Lega Araba. Per buona parte del suo ‘regno’ Mubarak gode di un rapporto speciale con gli Stati Uniti tanto che, nel 1991, sostiene la guerra contro l’Iraq di Saddam Hussein che aveva invaso il Kuwait. Dopo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 Mubarak si schiera con gli Usa e condanna con forza il fondamentalismo islamico di Al Qaeda e del suo leader, Osama Bin Laden. Due anni dopo, però, l'Egitto sceglie di non partecipare alla Seconda guerra del Golfo contro il regime di Saddam.

Nel ’93 e nel ’99 viene rieletto per la terza volta e quarta volta tramite referendum, mentre nel 2005 si svolgono le prime elezioni libere con più candidati. Elezioni che Mubarak, ovviamente, stravince. In questi anni il presidente egiziano consolida anche il potere economico e finanziario suo e della sua famiglia. Secondo il Guardian, il patrimonio di Hosni sarebbe stato di 17 miliardi, quello della moglie Suzanne 5 miliardi e, infine, il secondogenito Gamal pare detenesse 10 miliardi. Oltre ad avere azioni in varie società immobiliari e soldi custoditi in banche svizzere, possedeva anche due yacht dal valore complessivo di 80 milioni di dollari.

Le primavera araba in Egitto e la fine del regime di Mubarak

Il 2011 è l’anno delle cosiddette ‘primavere arabe’ che coinvolgono tutto il Nord Africa e parte del Medio Oriente. In Egitto, dopo oltre due settimane di proteste, Mubarak comunica che intende togliere lo stato d’emergenza non appena la situazione lo permetterà. L’onda delle proteste di Piazza Tahrir, però, lo travolge e l’11 febbraio Mubarak è costretto a dare le dimissioni. Lasciato il palazzo presidenziale, fugge verso la sua residenza di Sharm el-Sheikh, dal momento che non era sua intenzione espatriare. In aprile viene stabilito che resti in carcere per due settimane con le accuse di corruzione e appropriazione indebita ma, dopo poche ore, viene trasportato in ospedale per problemi di salute. L’ormai ex presidente d’Egitto, venuto a conoscenza dell’arresto di suo figlio e della moglie, ha un secondo attacco di cuore in poche ore da cui si salva. Nel giugno 2012, invece, viene stato condannato all'ergastolo per avere ordinato di sparare sui manifestanti durante le proteste di Piazza Tahrir e aver, quindi, organizzato l’uccisione di centinaia di persone. Questa sentenza però viene annullata dalla Corte di Cassazione e per Hosni si apre un nuovo processo, mentre i suoi figli vengono assolti dall’accusa di corruzione. Nel 2013 Mubarak va prima agli arresti domiciliari e, poi, rais viene condannato a tre anni di carcere per appropriazione indebita di fondi pubblici. L’anno successivo l’ex ‘Faraone’ e gli altri esponenti del governo coinvolti, accusati insieme a lui di omicidio e corruzione, vengono assolti. Dopo un nuovo ricorso della Procura, la Cassazione egiziana, nel marzo 2017, dichiara innocente l’ex presidente che si era presentato in tribunale in sedia a rotelle. Mubarak, dopo aver continuato a soggiornare per qualche tempo nell'ospedale militare di Maadi, dove stava scontando la pena per corruzione, ha trascorso l’ultimo scampolo della sua vita in una residenza privata.